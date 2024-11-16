慶賀永豐餘百年慶 信誼基金會打造「紙的嘉年華」同樂

想玩紙彈簧翻跟斗、或用不同的紙在風管中飛高高、轉圈圈嗎？為了歡應永豐餘百年慶活動，信誼基金會特別打造「紙的嘉年華」邀請3～10歲的家庭親子同樂，以紙結合科學、永續生活為主題，企畫一場好玩、好看、又好學的玩紙創意生日饗宴，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦，需要事先報名參加，部分體驗場次已經秒殺，現場也推出「永續書展」，可以透過閱讀了解更多永續知識內容。

永豐餘與信誼基金會都由大家長何壽川的父親所創立，信誼基金會董事長張杏如表示，永豐餘一直是信誼的最大支柱，共同陪伴父母好好育兒。永豐餘百年慶活動中，呼籲大家一起做出好選擇，共創永續好生活，但該如何在小朋友也了解永續議題呢？因此信誼基金會以自然固碳的「紙」為媒介，設計出5項創意遊戲，讓親子在遊戲中，也能了解永續的真實含義。

特別打造的信誼親子遊戲區，先從紙彈簧走樓梯開始，闖關成功能獲得紙彈簧DIY玩具一組；接著動手轉一轉，紙樹也會跳舞，以不同色彩的指數打造出繽紛森林；再一起轉動紙箱積木，親子挑戰立體四子棋；還能親手做一架紙飛行器，放進風管內，挑戰一飛沖天；最後的減碳生活大富翁，全家可以一起參加，從中發現如何能減少碳排量，碳排量最低的贏家，可以免費獲得一本國際繪本大師李歐． 李奧尼的代表作「小藍和小黃」圖畫書。

YFY Better Choice 永豐餘百年展除了有信誼基金會的「紙的嘉年華」活動，更能提前預約參觀，全台首度引進的「Wikkelhouse全循環屋」，由紙為主要原材料，搭配木質嵌板建築結構而成，在其中展現出下個世代未來永續生活的新樣貌，11月22～24日也特別規畫結合永續品牌與美食的市集、廢棄物新生秀、藝人演唱與分享永續小撇步等多樣化活動。

信誼基金會「紙的嘉年華」 日期：2024年11月20～26日（周三～周二） 體驗活動場次資訊、事先報名請上報名專區 https://reurl.cc/YqZavD YFY Better Choice 永豐餘百年展 日期：2024年11月20～26日（周三～周二） 時間：周日～周四為10：00～20：00；周五與周六為10：00～21：00 地點：台北101水舞廣場 永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/ （不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）