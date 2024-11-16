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「影后」謝盈萱不孕療程中流鼻血 專家揭常見可能性

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
影集「影后」引發熱議，演員謝盈萱飾演王牌製作人薛亞之，備孕期間多次流鼻血。本報資料照片
影集「影后」引發熱議，演員謝盈萱飾演王牌製作人薛亞之，備孕期間多次流鼻血。本報資料照片

Netflix原創影集《影后》近期引發熱議，演員謝盈萱飾演王牌製作人薛亞之，劇中奮鬥事業又努力備孕的她，療程中多次流鼻血，醫師指出，一般療程中使用的排卵針劑，與短時間造成的荷爾蒙改變，並不會導致女性流鼻血，但在植入胚胎後，有些個案使用抗凝血藥物，可能導致出血機率增加，懷孕期間，鼻內黏膜與微血管會容易水腫、充血，有時空氣過度乾燥，打噴嚏、擤鼻涕，甚至洗澡水太熱也是可能原因。

開業婦產科醫師黃佩真說，不孕是夫妻共同的問題，女男性因素各佔40%，剩下20%則是雙方因素或不明原因，在女性方面，排卵異常、子宮或輸卵管問題較為常見；男性則可能因精子數量不足、活動力低或形態異常導致不孕，建議夫妻共同進行檢查，找出真正的原因。

吸菸會降低女性卵巢儲備，增加流產風險；男性吸菸則會影響精子質量，黃佩真提醒，過量飲酒可能干擾生殖荷爾蒙分泌，女性建議每日酒精攝取量不超過一杯，有些人會喝咖啡，如每天不超過200毫克，不會顯著影響生育，但過量攝取則可能干擾胚胎著床。

備孕療程中為何會流鼻血則是許多人關注的議題，黃佩真說，一般療程中使用的排卵針劑與短時間造成的荷爾蒙改變，並不會導致成年女性流鼻血，但在植入胚胎後，有些個案可能因為使用抗凝血藥物，導致出血的機率增加，出現戲中流鼻血的狀況。

另外，懷孕期間，鼻內黏膜與微血管會容易水腫、充血，有時空氣過度乾燥，打噴嚏、擤鼻涕、甚至是冬天洗澡水過熱，都可能導致懷孕中的女性出現流鼻血症狀。

黃佩真指出，打排卵針的常見副作用包括腹脹、腹痛、瘀青或腫脹，少數個案會出現頭痛、噁心、情緒起伏波動較大等荷爾蒙改變的短暫症狀，也可能會經歷卵巢過度刺激綜合症（OHSS），症狀如劇烈腹痛、體重快速增加、尿量減少，若症狀較嚴重，甚至會需後續住院治療，由醫師根據個人體質調整藥物劑量、降低風險。

至於打排卵針的時間，黃佩真建議可依照個人作息，選擇適當的時段施打，最好是挑心情放鬆、時間充裕時，不要因為時間匆忙而漏打、或者沒有妥善保存藥劑，進而影響到療程效果，但如破卵針等特殊針劑，務必按照醫師指定的時間施打。

有些說法指出，性行為後抬腳、倒立可幫助受孕，黃佩真表示，這對活動度正常的精蟲並沒有太大的幫助，但對於不明原因的難孕夫妻，或者輕微的男性精蟲因素，導致困難受孕的夫妻，還是可以姑且一試，完事後在屁股墊枕頭、不要馬上起身盥洗，讓精液可以少外漏、精蟲能夠更深入，或許能夠縮短精子到卵子間的距離，增加受孕機率，如經一年以上規律性生活且無避孕仍未懷孕，應盡早尋求生殖醫師協助。

醫師

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