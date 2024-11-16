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強颱萬宜達巔峰恐挑戰今年風王 對台影響曝

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
萬宜颱風目前處於巔峰狀態，有機會挑戰今年的風王。圖／取自中央氣象署網站
萬宜颱風目前處於巔峰狀態，有機會挑戰今年的風王。圖／取自中央氣象署網站

萬宜颱風上午8時增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，已成為今年第6個強烈颱風，目前處於巔峰狀態，有機會挑戰今年的風王。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，萬宜將朝西北西移動，明天下半天登陸呂宋島，下周一進入南海，繼續朝海南島前進，直接侵襲台灣的機率很低。

雖然萬宜不會直接侵襲，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但當萬宜抵達菲律賓後，一直到進入南海這段期間，它的外圍水氣會飄到台灣上空，從明天到下周三各地天氣不穩定，有下雨機會，尤其明天東北季風增強，宜蘭、基隆北海岸、大台北、北花蓮位於迎風面，下雨時間長，基隆北海岸、台北東側、宜蘭甚至有強降雨發生的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

基隆 颱風

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