強颱萬宜達巔峰恐挑戰今年風王 對台影響曝

作家龍應台近期發表新書，她把在台東都蘭家的生活體驗轉化為文字，不只寫山林生活，也寫出環保議題，集結在「注視──都蘭野書」。四年前龍應台從屏東潮州鎮搬到台東都蘭村，在此生活的經驗讓她出現不同於城市的思考

2024-11-16 13:38