強颱萬宜威力直逼魔羯 下周水氣結合東北季風 這2天影響最劇

天兔颱風今天上午11時減弱為熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，天兔登陸失敗，在家門口減弱為熱帶性低氣壓，沒有辦法成為自1967年以來再次於11月登陸台灣的颱風，也讓今年的登陸颱風數目維持在3個。

而另一個颱風萬宜，今天上午8時增強為強烈颱風。吳聖宇說，今年11月深秋4小颱的最後一個萬宜颱風，也是威力最強的一個，今天上午增強為強烈颱風，結構完整，颱風眼清楚且渾圓，即將侵襲菲律賓，這麼強的威力，恐怕會造成不小的災害。

他說，原本萬宜颱風一度不被看好，認為會消散在遠洋，沒想到它順利熬過不良的環境，最後成為直逼魔羯颱風強度的系統，可見颱風的預報還是有很多很多無法掌握的地方，這幾年的颱風總是在挑戰預報模式的極限能力，未來會不會有更多極端的變化值得觀察。

萬宜颱風不會直接影響台灣，吳聖宇表示，但是下周進入南海，中高層水氣可能向北擴散過來，配合底層東北季風環境，有機會為台灣帶來降雨現象，這種類型不是所謂的共伴效應，但是在水氣多的情況下，迎風面地區不排除會有比較多的雨量發生機會。

他表示，上一次桔梗颱風在南海時，宜蘭地區的異常降雨就是一個例子，這次的狀況也值得觀察，時間點可能落在下周二、周三左右。