快訊

拳王泰森輸了！差31歲拚8回合 網紅傑克保羅78：74勝出

天兔掰了！強颱萬宜恐挑戰「今年風王」 對台影響曝

「3星座女」表面溫順...內心卻愛唱反調 惹她們只有下場慘

龍應台新書「注視」 帶讀者走進山林也關注環保議題

聯合新聞網／ 綜合報導

作家龍應台新書封面是她站在一片施以除草劑的土地上，書中有不少篇幅在討論台灣的農藥與環境議題，圖/龍應台提供
作家龍應台新書封面是她站在一片施以除草劑的土地上，書中有不少篇幅在討論台灣的農藥與環境議題，圖/龍應台提供
作家龍應台近期發表新書，她把在台東都蘭家的生活體驗轉化為文字，不只寫山林生活，也寫出環保議題，集結在「注視──都蘭野書」。四年前龍應台從屏東潮州鎮搬到台東都蘭村，在此生活的經驗讓她出現不同於城市的思考與觀點，她發現台灣每公頃農藥用量高達17公斤，是全球第一。台灣是世界缺水排名第22名的國家，每人平均用水量卻是全世界第2名，「但這些數據沒人關心」。

以下為龍應台新書中有關使用農藥的部分摘錄：

「你們噴的除草劑是什麼？」

「年年春。」

一個星期後，獨自去到水源。一周前怒草及膝、荊藤覆地的山徑，已經變寬了。上週掩蓋了小徑的茂盛雜草，如今一片枯黃殘萎，蔫倒在地。回程剛好遇到幫我除草的阿熊騎著機車迎面而來，在我面前暫停，一隻腳踏在地上，引擎響著。

半途相逢，他還穿著割草專用的塑膠布大圍巾，腳穿長統雨靴，身上披掛著各種工具。割草機的長柄跟摩托車身一樣長，不知道用什麼方法綁在車身，前面踏腳處還有一個看起來很重的水桶。

他摘下護目鏡，爽快地說，「草割好了。下個月再來。」

「牛筋草也拔了嗎？」我問。

青翠如茵的草坪角落有一小塊總是長出牛筋草，我交代他要根除。牛筋草的根強韌無比，怎麼用力拽都拽不出來，只能趁幼苗期，連根拔起，否則會生生不息。

「草霸王喔，」他說，「處理了啦。」

他蹬了一下，呼嘯而去。

第二天，發現那一小塊地的牛筋草，枯萎了大半；不只牛筋草，鄰近的一圈的青草，也黃了。

機車踏腳處，不是一桶水，是一桶年年春。

「年年春，就是以『嘉磷塞』為主要成分的農藥，中國大陸叫草甘膦。他們生產了全世界百分之六十的草甘膦。」老友開始講課。

製造嘉磷塞除草劑的孟山都公司，已經被德國的拜耳藥廠併購，嘉磷塞引起的訴訟，也就變成拜耳的法律戰。到二○二○年，十萬個訴訟已經結案，拜耳被判付了一百一十億美元的賠償，還有三萬個官司在進行中。大多數的原告，其實不是農民，而是用嘉磷塞去噴灑庭院雜草的一般人，很多人得了「非何杰金氏淋巴癌」，提出了訴訟。

淋巴癌分為「何杰金氏症」跟「非何杰金氏症」兩種，美國得「非何杰金氏症」的患者占淋巴癌症患者百分之六十，在台灣卻占百分之九十以上。近十年來尤其急速增加，已經在台灣癌症死亡率排名榜上高占第九位。

嘉磷塞年年春是不是真的致癌，並沒有斬釘截鐵的科學結論。美國環保署、歐洲食品安全局認為嘉磷塞沒有致癌風險，但世界衛生組織下的國際癌症研究機構則將嘉磷塞列為「對人類很可能有致癌性的物質」。拜耳最後被判決必須賠償的理由，是公司沒有在產品上給使用者足夠的警告。

無論致癌與否，拜耳宣布，從二○二三年起，賣到美國市場的除草劑，嘉磷塞成分會是一個全新的處方。

「啊……」聽到這裡，跟我直接有關起來，「台灣人用『年年春』除草，連水源處的雜草都用；我的水，不會被嘉磷塞汙染嗎？」

「很多歐洲國家，譬如德國、奧地利，是禁止除草劑用在任何公共區域的，包括公園、道路旁、運動場等等，更別提水源地了。」

專家老友顯然不覺得我的水源噴除草劑是個太重要的議題。在生態環保運動的路上奮鬥了一輩子，再大的問題在他眼中也不算大了。

「你知道美國的農藥用量是每公頃二點二五公斤，歐盟二點五，韓國六點六，日本十一公斤，世界平均是零點五公斤，你知道台灣的農藥用量在二○一七年是多少嗎？」

「不知道。」

「而且喔，除草劑是另外一個問題。有記錄的所謂『農用』農藥，是農人用在果園或者田裡的。至於那些用在庭院裡的、道路旁的，公墓區的，包括你的水源區的，這些所謂『非農用』所使用的農藥除草劑，都還沒有算進去。」

「你的意思是，我們並沒有真實的數字，而真實的數字會更大？」

「對。你要知道，我們並不缺法律，依照農藥管理法，非農地禁用除草劑，但是根本做不到。連有些地方政府都在用—— 鄉道、縣道、水塘、公墓、鐵路旁，還有水利單位委託民間公司在河川地除草，也常常用除草劑。你說，誰在計算總量呢？」

是的，我常在山間道路上看見有人噴灑除草劑。

「既然不合法，沒人管嗎？」

他笑，「環境部說，除草劑是農藥，歸農業部管，跟他們無關。好吧，那你去問農業部，農業部就跟你鬼打牆，說，依照規定農藥只能『農用』啊。嘉磷塞是農藥，任何『非農用』都要申請核准才能用啊。可是，誰會去申請核准呢？鄉公所出錢要民間除草公司除草，除草公司用年年春，你說鄉公所會去申請『非農用』使用許可嗎？都廢話啦。」

我就跟他說了阿熊在我的庭院用年年春的事。

老友說，「你有沒有感覺，雜草越長越快？」

我嚇一跳；這話，不就是那大紅花布蒙面的部落阿嬤說的嗎？

「這不是『感覺』而已喔，這是真的，」他認真地說，「譬如你的牛筋草，已經證明對年年春產生抵抗力了，現在可能要用三、 四倍的劑量它才會死。更嚴重的是，牛筋草對禾本科選擇性除草劑『伏寄普』，也就是『萬帥』，也產生了耐受性，現在可能要用推薦劑量的幾十倍的濃度，才能根除牛筋草。所以農藥用在庭院、道路什麼的，劑量會越來越高、越來越高，不是一點點，是幾十倍的提高。」

「我問你，」分手時，我突然想起來，「你說拜耳公司因為被告所以賣到美國去的年年春成分改了。那麼賣到台灣的呢？」

「你說呢？」他露出那種世故而「邪惡」的笑容，拍拍我肩膀，「不必太擔心你的水。嘉磷塞是有優點的啦。至少它的殘留物在土裡頭不會亂跑，對地表水跟地下水的污染算是有限，所以你的水源，問題可能不大。它真正害死的，其實比較是昆蟲，蜜蜂啦、蝴蝶啦，那些需要雜草蜜粉的昆蟲，就越來越少了。以後的小孩長大會不知道蜜蜂蝴蝶是什麼了……」

從陽台望出去，滿眼濃綠。草坪在除草後一週，是最美的時候。嫩草抽高了一點點，風中搖晃，形成綠茸茸的地毯。左邊一塊地，休耕中，農人撒下油菜花的種子，現在開出了一大片鮮黃色的花海，梵谷油畫般的絢麗。右邊一塊地，休耕中，農人撒下紫雲英的種子，現在是一大片綺麗的紫花田在無邊無際的藍天下盪出花浪。

天那麼淨藍、草那麼油綠、花那麼繽紛絢爛，然後酥軟的南風一波一波吹來，這太平洋濱的田野，簡直是天堂。

但是，為什麼我覺得隱隱的不安呢？

二○一七年，台灣農藥每公頃用量是十七公斤，全球第一，比第二名日本多六公斤，是世界平均的三十四倍。

台灣政府在二○一七年推出「農藥十年減半」計畫，希望把單位面積平均每公頃十二到十七公斤降到一半。結果是，到了二○二二年，台灣的每公頃農藥使用量仍是十三點五公斤，而全球的農藥使用量平均一公頃農地大約二點七公斤，施用最多的亞洲，平均值是三點七公斤。

台灣的每公頃十三點五公斤農藥量，是驚人的。而這個數字，還不包括「非農用」在國道、縣道、鄉道、公墓、水塘、鐵軌、倉庫、河邊大量使用的年年春。

原來完全不在意的微小細節，像點連線的遊戲一樣，一個點、一個點接起來，面貌突然就清楚了。

農藥使用越來越重，和水有關。

水越缺，農藥和除草劑用得越多。在那「水資源大會」上，與我「共飲甘涼」的村人已經把最貼近土地的聲音讓我明白了：

台灣高溫高濕，雜草生長速度快，而雜草引來各種病蟲害，農民不得不用農藥設法清除。

雜草逐漸產生抗藥性。殺牛筋草現在可能要用三、 四倍的嘉磷塞劑量它才會死，所以農藥和除草劑的劑量只會越來越重。

更根本的一個因素，回到水。

氣候變遷雨水變少，水給工業優先還是農業優先，變成一個政策大難題。二○二一年的大旱，為了把水給重要的工業，七萬四千公頃的農地被迫休耕。七萬四千公頃是個什麼概念呢？全台灣「實地生產中」的農地總共也只有五十七萬公頃，所以因缺水而休耕的面積佔了八分之一。

天變熱，水變少，作物缺水，對病蟲害的抵抗力就變小，而病蟲害越多，農藥就越多，而農藥越多，授粉的昆蟲就越來越少—— 歐洲追蹤昆蟲動態，發現保護區內會授粉、會飛行的昆蟲，在二十七年之內減少了百分之七十五。

授粉昆蟲越少，作物也隨之體質越差，於是農藥就越下越重。

也許——地球不會繼續那麼熱下去？

科學家說，在二○六○年，台灣的三百六十五天將「全部」都是夏天。

那一天，站在那油菜花和紫雲英繽紛美麗的大地之上、藍天之下，我的不安，有原因的。

庭院 拜耳 美國 農地 農業部

相關新聞

強颱萬宜威力直逼魔羯 下周水氣結合東北季風 這2天影響最劇

天兔颱風今天上午11時減弱為熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，天兔登陸失敗...

強颱萬宜達巔峰恐挑戰今年風王 對台影響曝

萬宜颱風上午8時增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，已成為今年第6個強烈颱風，目前處於巔峰狀態，...

「影后」謝盈萱不孕療程中流鼻血 專家揭常見可能性

Netflix原創影集《影后》近期引發熱議，演員謝盈萱飾演王牌製作人薛亞之，劇中奮鬥事業又努力備孕的她，療程中多次流鼻血...

龍應台新書「注視」 帶讀者走進山林也關注環保議題

作家龍應台近期發表新書，她把在台東都蘭家的生活體驗轉化為文字，不只寫山林生活，也寫出環保議題，集結在「注視──都蘭野書」。四年前龍應台從屏東潮州鎮搬到台東都蘭村，在此生活的經驗讓她出現不同於城市的思考

台灣天然海岸被消波塊取代？ 國家公園署提因應措施

自然保育與環境資訊基金會昨公布2023海岸踏查報告，發現投放消波塊、設堤防或漁港等混凝土設施的樣點高達三成七，其中苗栗苑...

台灣白疤再生技術創新突破！ 引發國際醫師高度關注

被譽為「白疤之父」台灣國際白疤中心創辦人曹賜斌與中國醫藥大學附設醫院雷射美容科主任張長正，日前在第四屆亞太疤痕醫學會（A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。