台灣白疤再生技術創新突破！ 引發國際醫師高度關注

被譽為「白疤之父」台灣國際白疤中心創辦人曹賜斌與中國醫藥大學附設醫院雷射美容科主任張長正，日前在第四屆亞太疤痕醫學會（APSSM） 針對白疤及白斑兩個皮膚顏色異常困難療項目，聯手發表「皮膚顏色再生醫療」2篇突破性論文，突破性再生技術令現場國際醫師高度關注，回響熱烈。

這場疤痕醫學會2年舉辦1次，今年在印尼峇里島登場，來自亞太地區近300名醫界人士參與，包括來自日本、台灣、中國、新加坡、澳洲、東南亞等多國人士與會。

曹賜斌及張長正同門師兄弟接連發表「皮膚顏色再生醫療」2篇論文，由於這2篇論文已出版刊登在國際著名學術期刊，令現場醫師高度關注。

曹賜斌表示，白疤與白斑（White Scar and Vitiligo）國際醫界束手無策的皮膚顏色異常疾患，一為外傷、一為內疾所致，他和張長正早年在林口長庚醫院整形外科服務，都是師承已故恩師長庚院長羅慧夫，近幾年來志同道合為宣揚白疤及白斑有救的公益而努力。

曹賜斌說明，皮膚顏色再生組合醫療（Skin Color Regeneration Team Management)做為論文發表，克服皮膚顏色異常的難題為研究主軸，研發創新突破科技並結合創設醫療品牌模式，這項做法創新、聚焦、含金量又高，成功打響台灣實力與品牌。

曹賜斌指出，外傷或手術引起白疤，及自體免疫系統疾病導致白斑，用傳統雷射、手術、光療、冷熱療法皆無法根治，改用再生醫學模式，以顯微色素皮粒植入治白疤，及用表皮皮膚移植治白斑，才能把此兩種難以醫治皮膚疾患，以再生膚色方式予以突破性治療解決。

論文發表後，國際疤痕權威日本醫科大學小川令OGAWA教授、大陸知名疤痕研究教授劉偉及泰國整形外科醫學會前理事長Kamol教授，對白疤、白斑及寬凹疤醫治方式都表達高度興趣，另也引發眾多國際醫師踴躍發問，希望能將全新技術帶到他們的國家，請求能進一步來台灣技術學習。