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屏鵝公路、阿里山公路景觀優化 獲國際大賞佳作

中央社／ 台北16日電

今年「國際景觀建築師協會非洲、亞太暨中東區景觀大賞（IFLA LAAAPME Awards 2024）」，昨天在新加坡舉行頒獎典禮，公路局以屏鵝公路、阿里山公路景觀優化參賽並獲得佳作。

公路局發布新聞稿，「屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」及「森森不息－以三生構築阿里山公路（台18線78k~85k）」，獲「國際景觀建築師協會非洲、亞太暨中東區景觀大賞」的自然災害與極端氣候類「佳作（Honorable Mention）」肯定。

公路局說，屏鵝公路涵蓋台1線及台26線，沿途環山繞海、風景秀麗，由於沿線行道樹常需遷就纜線高度進行修剪，致樹形不佳，當風災來襲，時有電網路斷線導致供電問題。

為提升電力電信穩定及道路景觀美質，於111年啟動「屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」，透過機關跨域整合及溝通協調，完成纜線下地及景觀優化工作，打造出天際無限、綠意相隨的示範道路，也是通往恆春半島極具代表性的景觀公路。

而台18線78k~85k位於嘉義縣阿里山國家風景區，富有闊葉林、霧林帶優美林相，及世代守候土地的「鄒族」居民，是一條兼具生態、景觀、人文的景觀公路。這條路段以尊重「生物、生態、生命」之「森森不息－以三生構築阿里山公路」為構想，推動公路與與自然環境間的生態共融。

公路局藉由隙地整理、模擬種子發芽環境、野地山採、綠資材利用、改良儲水型集水箱涵、種植蜜源植物吸引蝴蝶昆蟲、營造螢火蟲微棲息等方式，創造生態友善空間，建立兼具生態、景觀、人文的景觀公路。

建築師 阿里山 非洲

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