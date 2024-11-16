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為地球健康「植植走」 民團上街籲吃蔬食對抗氣候變遷
台灣永續飲食智庫協會，上午在凱達格蘭大道舉行「植植走大遊行」，集合後遊行到客家文化主題公園。一同推廣植物性飲食、減碳與永續生活，並倡導健康與環保的生活方式，一起為地球健康行動。
植植大遊行提出政策訴求，首先盡速效法先進國家，將植物性飲食發展納入國家政策、加速甲烷減排行動、強化並修正低碳蔬食法規、 輔導校園提供蔬素食選項、淨零綠生活計畫確實執行植物性飲食推廣。
活動由台灣水資源保育聯盟、IVIPA 國際蔬食產業推廣協會、中華全球蔬食協會、臺灣週一無肉日聯絡平台、臺灣素食營養學會、KiTA 台灣友善動物協會、初蔬食等團體共同主辦，與其他將近20個團體協辦響應的植植走大遊行，號稱活動有近兩千名民眾，以及超過兩百多個響應單位，一起走上街頭，向政府傳遞在氣候變遷越發嚴重之際，要積極推動植物性飲食藉以對抗氣候變遷之訴求。
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