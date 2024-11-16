為地球健康「植植走」 民團上街籲吃蔬食對抗氣候變遷

台灣永續飲食智庫協會，上午在凱達格蘭大道舉行「植植走大遊行」，集合後遊行到客家文化主題公園。一同推廣植物性飲食、減碳與永續生活，並倡導健康與環保的生活方式，一起為地球健康行動。

植植大遊行提出政策訴求，首先盡速效法先進國家，將植物性飲食發展納入國家政策、加速甲烷減排行動、強化並修正低碳蔬食法規、 輔導校園提供蔬素食選項、淨零綠生活計畫確實執行植物性飲食推廣。