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不是單純馬拉松中暑 身體1反應露餡 急診醫揪毒品使用

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
三總急診醫學部主治醫師安又賢表示，先前遇到一名個案原本以為是單純中毒，但因為下巴肌肉運動不尋常，發現有使用毒品。記者李青縈／攝影
三總急診醫學部主治醫師安又賢表示，先前遇到一名個案原本以為是單純中毒，但因為下巴肌肉運動不尋常，發現有使用毒品。記者李青縈／攝影

一名中年女性跑馬拉松，出現脫水、高體溫達42度等症狀，因此被送到急診。三總急診醫學部主治醫師安又賢指出，原先以為是單純中暑，但個案下巴肌肉出現不尋常的運動，才做毒物檢測，驗出搖頭丸、甲基安非他命。

搖頭丸（MDMA）、甲基安非他命中毒表現跟中暑相似，特別是在馬拉松等激烈運動後，患者表現症狀難以分辨。安又賢說，該女性檢查發現肌酸激酶升高、乳酸酸中毒及心肌損傷，初步被診斷為中暑；但是經過泡冰水等積極降溫處理後，個案意識沒有改善。

隨後，該女性下巴肌肉出現不自主反覆運動的不正常神經症狀，與「口頷部異常動作症」一致，因此安又賢懷疑不是單純中毒，才進行尿液毒物檢測。

他表示，個案否認施用毒品，但是檢驗結果卻顯示有攝取MDMA、甲基安非他命，及K他命。無法確定是個案主動吸食，或是誤以為追求運動表現而使用不明物質。

安又賢說，跑步是高耗能運動，MDMA、甲基安非他命都屬於興奮劑會讓症狀加劇，恐怕讓身體負荷不了。該女性使用鎮定劑以及支持性療法後，最終完全康復改善。

馬拉松運動後常見如中暑、熱昏厥、熱暈厥等熱傷害症狀，每年至少有數十例個案，因為馬拉松後的熱傷害就醫。安又賢呼籲此案雖然罕見，但是現在馬拉松活動多元，不少活動主打主題、趣味性質，很多不是健康的運動員參與，因此提醒民眾注意自身狀況，也留意因為相關活動造成的興奮劑風險。

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中暑 運動 馬拉松

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