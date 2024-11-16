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忘記吃藥要補吃嗎？ 專家教你1圖看懂關鍵時機

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署長莊聲宏表示，抗生素藥品必須服用完畢，不能因為症狀沒了就停藥，否則會使細菌出現抗藥性。本報資料照片
食藥署長莊聲宏表示，抗生素藥品必須服用完畢，不能因為症狀沒了就停藥，否則會使細菌出現抗藥性。本報資料照片

許多人都曾有過忘記吃藥的經驗，但並不是隨時補吃就好，食藥署長莊聲宏表示，可藉由「吃藥周期的一半」的原則，判斷要不要補吃，例如吃藥閒隔為6小時，一半就是3小時，如當下時間小於等於3小時就補吃，大於等於就直接等下一個吃藥點，另外，持續使用指示藥或成藥3天，症狀都未好轉或症狀反覆出現，則應盡速就醫。

症狀好了到底能不能停藥？莊聲宏在第1000期的「藥物食品安全週報」中指出，有些藥物在症狀緩解後可自行停藥，如感冒時吃的退燒、鎮咳、鼻塞、打噴嚏、流鼻水藥品等，吃了這些藥，可以讓患者在生病過程中舒服一點，所以只要感覺症狀減輕或消失，就可以停止服用。

不過用來治癒疾病或延緩病程的藥品，服藥的時間會比較長，不能因症狀減輕就隨意停藥，莊聲宏舉例，因感冒引起喉嚨痛就醫，醫師診斷是細菌感染引發後，開立抗生素藥品治療，「民眾千萬不能因喉嚨不痛了就停藥」，需要依照療程服用完整天數，以免殘存的細菌產生抗藥性，增加治療難度。  

高血壓、糖尿病等慢性病藥品，也不能因症狀改善，就擅自停藥或減藥，等到藥品濃度完全消失，血壓和血糖恐會再度上升，不僅影響醫師對病情的診斷與給藥，嚴重還將導致併發症，對身體健康造成危害，除必須按照醫囑按時服藥，若要調整藥品劑量，也要經醫師評估才能進行。

除了能不能自行停藥，用藥期間偶爾忘記吃到底要不要補吃，也常讓人困擾，莊聲宏建議，可用「吃藥周期的一半」判斷要不要補吃，假設吃藥閒隔6小時，吃藥週期的一半是基準數，也就是3小時，如當下時間小於等於3小時就補吃，大於等於就直接等下一個吃藥點。

例如應該在下午1時吃藥，下一次吃藥點是晚間7時，卻在下午2時發現自己忘記吃，因為早於基準時的下午4時，屬於補吃區間；如果下午4時30分才想到，因為已經超過基準時了，就直接等下一次的吃藥點。

藥品有分處方藥、指示藥、成藥等，處方藥品必須由醫師開立處方箋，交由藥師或藥劑生調劑後取得使用；指示藥品不須醫師處方箋，但要在醫師或藥師的建議指示下使用；成藥則因為藥理作用溫和，不須醫藥專業人員指示即可購買。

莊聲宏提醒，服用藥品時，要依照藥師指示或藥品標示的使用劑量，例如一次喝下一瓶感冒糖漿，這樣就過量了；另外，持續使用指示藥或成藥3天，症狀都未好轉或症狀反覆出現，則應盡速就醫。

可藉由「吃藥周期的一半」的原則，判斷要不要補吃。圖／取自食藥署藥物食品安全週報
可藉由「吃藥周期的一半」的原則，判斷要不要補吃。圖／取自食藥署藥物食品安全週報

吃藥 莊聲宏 醫師

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