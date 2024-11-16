民團「植植走」大遊行 籲政府重視植物性飲食

推動植物性飲食，多個民間團體今天舉行第二屆「植植走」大遊行，呼籲政府能儘速效法先進國家，將植物性飲食發展納入國家政策，並在淨零生活中確實推廣植物性飲食。

台灣永續飲食轉型智庫協會、台灣水資源保育聯盟、IVIPA國際蔬食產業推廣協會、中華全球蔬食協會、台灣動物社會研究會、蔬食8便利超商、台灣週一無肉日聯絡平台、台灣素食營養學會等團體今天在凱道主辦第二屆「植植走」大遊行，延續去年主題，訴求在氣候變遷嚴重之際，呼籲政府積極推動植物性飲食。

台灣永續飲食轉型智庫協會理事長張祐銓指出，過去一年，智庫透過兩次遊行與公聽會傳遞相關訴求，努力可看到一些進展，這次繼續舉辦植植走遊行，希望能成為每年傳統。

張祐銓也說，今年遊行具體訴求包含儘速效法先進國家將植物性飲食發展納入國家政策、加速甲烷減排行動、強化並修正低碳蔬食法規、輔導校園提供蔬素食選項以及淨零綠生活計畫，確實執行植物性飲食推廣。

台灣週一無肉日聯絡平台秘書長張家珮指出，在台灣持續面臨氣候危機之際，政府應更積極推動蔬食政策，尤其是加強校園無肉日的落實，以達到減碳目標。

台灣動物社會研究會議題推廣主任寸舫筑則說，氣候變遷法要求各級政府推動「低碳飲食」，選擇植物性飲食能夠大幅降低溫室氣體排放，對環境產生巨大影響，已是永續未來的指標，政府也應加速輔導工廠化集約畜牧轉型友善，淘汰對動物和環境都不好的密集飼養，減緩畜禽產品碳排，創造動物福利、環境永續與消費者權益三贏。

第二屆「植植走」大遊行從凱道出發，約2000人的遊行隊伍將沿著羅斯福路走到客家文化主題公園，有將近30攤的純素攤商在終點擺攤，讓民眾能品嚐植物性飲食。