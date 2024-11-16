萬宜升格強烈颱風 鄭明典：均勻的圓對稱、颱風眼清晰

目前太平洋有兩個颱風，包括正在影響台灣天氣的輕颱天兔，另外還有強烈颱風萬宜。根據中央氣象署最新颱風消息，萬宜颱風今天上午8時增強為強烈颱風，在馬尼拉東南東方海面上，以每小時21公里速度，向西北西進行，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑80公里。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，萬宜颱風有均勻的圓對稱，清晰的颱風眼，這是強烈颱風或很接近強烈颱風的特徵。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，萬宜颱風未來以西北西方向移動，周日到下周一通過呂宋島，之後進入南海。雖然萬宜颱風不會直接影響台灣，但是下周一、周二到達南海的時候，它的外圍雲系會到達台灣上空，影響台灣天氣。

伍婉華說，下周一萬宜颱風已經移動到菲律賓西方至南海，外圍雲系共同影響之下，北部和東北部持續下雨。基隆北海岸、宜蘭、大台北山區可能稍微減緩為局部性大雨，但雨勢要視萬宜颱風移動狀況、水氣多寡，以及東北季風它們的共同作用，會不會更明顯，持續觀察。