天兔降輕颱下限將登陸南部 下周冷空氣一波波全台都冷

天兔颱風上午在屏東西方近海，向東北移動，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，預估今天就會登陸南部陸地，強度因為行經冷水區，持續減弱，目前是輕颱下限，隨時會減弱成為熱帶性低氣壓。

廖于霆表示，今天台南以南受颱風環流影響，白天有一陣陣風雨，沿海風浪大，避免前往海邊、山區活動，外出攜帶雨具。嘉義以北受颱風外圍環流影響，也有短暫陣雨，不過雨勢不大。西半部與北部沿海偶有7-8級瞬間強陣風。氣溫方面，各地高溫26-27度，低溫23-24度，感覺舒適。

隨颱風登陸並減弱，廖于霆表示，南部地區的風雨下半天就會趨緩，明天天兔殘留雲系在台灣東方海面逐漸消散，中南部與東南部天氣好轉，陽光可望露臉。

不過，廖于霆表示，北部、東北部受到新一波東北季風影響，北海岸東北角可能有較大雨勢發生，北部其他地區也會轉為有陣雨的天氣。北部東北部氣溫下降，高溫23-24度，中南部高溫則還有28-29度。

廖于霆表示，下周冷空氣較強，一波波從北方南下，北部東北部1周高溫都在22-24度之間徘徊，低溫可低至20度。中南部與東南部高溫則降至28-30度，低溫降至21度，感受也是比較冷，而且日夜溫差大。

至於中度颱風萬宜，廖于霆表示，萬宜颱風目前在菲律賓東方海面，向西北西快速移動，預測下周都在南海活動，受到它的外圍水氣配合東北季風影響，下周北部、東北部雨下個沒完，每天都是陰時多雲陣雨，中南部與東南部偶而雲量也會稍多。