天兔抵高屏近海將減弱為熱低 明天東北季風襲北東 下周低溫探1字頭

中央氣象署持續發布天兔颱風的海上陸上颱風警報。中央氣象署簡任技正伍婉華今晨表示，天兔颱風一直在減弱，今天凌晨2時減弱為最弱的輕度颱風，甚至七級風平均暴風半徑更為縮小，凌晨2時從60公里縮小至50公里，未來強度還會再減弱，有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

伍婉華說，輕度颱風天兔上午6時的中心位置在高雄的西南方約60公里海面上，以每小時13公里速度，向東北進行。天兔颱風中心目前在高屏近海，向東北移動，其暴風圈已接觸台灣南部陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅。

她表示，天兔颱風北邊有比較旺盛的對流雲系，當移動到某些地方上空，就會帶來瞬間強降雨，伴隨閃電、強陣風。從昨天深夜到今天清晨，台東以及台南以南區域，有強回波經過，每小時30、40毫米以上降雨，甚至有些地方時雨量達到70、80毫米。昨天到今天為止，屏東縣大漢山474.5毫米、台東縣土坂354.5毫米。

伍婉華說，強降雨區域甚至往台南擴展，今天台南以南、花蓮以南區域，主要會受到這樣的雲帶斷斷續續影響，要等到天兔減弱為熱低之後，才會漸漸減緩下來。

氣象署發布豪雨特報，天兔颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨，花蓮地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。大豪雨地區：屏東縣、台東縣。

伍婉華說，氣象署持續發布海陸警，陸上警戒區域：高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。海上警戒區域：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣海峽南部、巴士海峽及台灣東南部海面已有2至3米浪高，今晨西南部及恆春半島沿海浪高將再增大至4米左右，東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島並有長浪發生的機率。

今晨至上午恆春半島易有9至10級強陣風，屏東地區、高雄沿海空曠地區、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖亦有8至9級強陣風。伍婉華說，明天東北季風南下，造成風浪持續增強。

適逢大潮，今晨至上午漲潮期間，屏東及高雄沿海低窪地區需留意積淹水。

未來天氣部分，伍婉華說，天兔即將減弱為熱低，明天開始換成另外一個系統影響。今晚以後逐漸轉為北部和東北部降雨，明天開始東北季風南下，持續影響到下周三，降雨區域轉為北部和東北部、東半部，尤其明天降雨情況在新竹以北、東半部地區、恆春半島都還是有短暫降雨情形。其中，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區可能出現大雨或局部性豪雨。

下周一、周二東北季風持續影響，她說，甚至下周一萬宜颱風已經移動到菲律賓西方至南海，外圍雲系共同影響之下，這些地方持續下雨。基隆北海岸、宜蘭、大台北山區可能稍微減緩為局部性大雨，但明顯雨勢要視萬宜颱風移動狀況，以及東北季風南下它們的互相影響，會不會讓雨量更為明顯，氣象署持續觀察。