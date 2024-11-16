風向轉變+雲雨帶接近 彭啓明：空氣品質轉好當中 但要下雨了

昨天西半部空氣品質不佳，達橘色提醒至紅色警示等級。環境部原本預期今天中午前西半部地區水平及垂直擴散條件仍不佳，空氣品質多為橘色提醒等級。不過，環境部長彭啓明今晨在臉書表示，風向轉變及雲雨帶接近，空氣品質轉好當中，但就是準備要下雨了。

根據空氣品質監測網即時訊息，環境部今天提醒土城地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部地區、嘉義、斗六地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環境部表示，昨天環境風場持續為偏東風，西半部風速弱加上混合層高度偏低，水平及垂直擴散條件差，導致位於中央山脈背風面的西半部地區汙染物持續累積，空氣品質達橘色提醒至紅色警示等級。今天午後西半部地區風速增強，空氣品質可望逐漸改善。

環境部表示，昨天環境風場偏東風，中央氣象署並發布西半部地區及馬祖有局部霧或低雲影響能見度低，西半部風速弱，加上混合層高度偏低約300至400公尺，造成水平及垂直擴散條件差，PM2.5小時濃度約在40~80微克／立方公尺，最高小時濃度為鳳山站13時80微克／立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級。