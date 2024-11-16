天氣展望 氣象署：送走天兔迎東北季風 冷高壓有增強趨勢

中央氣象署發布未來1個月天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初先受天兔颱風及其外圍環流影響，南部及東南部有較大雨勢，隨後至期末轉為東北季風影響，各地氣溫稍降，降雨以迎風面的北部及東半部為主。

氣象署說，第2周期初氣溫稍回升，期中至期末北方冷高壓有增強的趨勢，各地氣溫逐漸轉涼，環境水氣減少，預報不確定性較大，注意氣象署所發布的最新預報資訊。

第1周（今天至22日）：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周（23日至29日）：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。