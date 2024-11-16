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環團籲「天然工法打造海岸韌性」

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

極端氣候下，以天然工法打造海岸韌性，是海島國家重要氣候戰略。自然保育與環境資訊基金會執行長孫秀如表示，氣候變遷帶來各種天氣極端狀況，呼籲政府打造有韌性的天然海岸，別再依靠人工水泥。

台灣本島海岸線全長約一千兩百公里，沿海常受季風、颱風侵襲。自然環資指出，海岸低地容易隨季節或過度劇烈的風浪而有進進退退的狀況，然而長期觀測仍可察覺，整體海岸線呈現緩慢後退趨勢。

孫秀如表示，氣候變遷帶來各種天氣極端狀況，不只風雨更強烈，海平面也上升，現在各界都已經認知到，海岸投擲的消坡塊不只無法保護海堤，甚至對海岸不利，也無法打造環境韌性，因此國際都已經朝向自然解方，不再依靠人工打造的水泥工法。

孫秀如表示，剛性建築已被證實難應對現在的氣候變遷，靠著珊瑚礁、紅樹林這些天然屏障，才能守護安全，英國等歐美國家都已經著手拆除海岸水泥化，台灣是海島國家，更應該趕快面對氣候實況，打造有韌性的天然海岸。

氣候變遷 珊瑚礁

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