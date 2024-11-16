聽新聞
0:00 / 0:00

海岸踏查報告／苑裡海岸線 10年變最多

聯合報／ 記者董俞佳張曼蘋／台北報導
九大海岸 不再天然 製表／董俞佳 圖／聯合報提供
九大海岸 不再天然 製表／董俞佳 圖／聯合報提供

自然保育與環境資訊基金會昨公布二○二三海岸踏查報告，總計走訪九個海岸、一○三個踏查樣點，發現無人造設施的天然海岸僅占兩成三，反觀投放消波塊、設堤防或漁港等混凝土設施的樣點卻高達三成七，其中苗栗苑裡海岸線是這十年來改變最多的海岸，天然海岸已不復存在，取而代之的是風機、消波塊。

自然保育與環境資訊基金會二○一二年曾針對宜蘭竹安溪口至南澳沙灘、桃園草漯、觀新藻礁、苗栗苑裡沙灘、台南喜樹至雙春、彰化海岸濕地、屏東滿豐漁場至南仁漁港、花蓮石梯至台東長濱、台東南田至屏東南仁漁港等九大海岸進行調查。調查發現，苗栗苑裡海岸在二○一三年踏查期間，毫無人工化設施，如今卻已是堤防、消波塊、風力發電機各霸一方；台南黃金海岸原本的魚塭被光電板覆蓋，形成無邊無界「漁電共生」區。

桃園桃園草漯沙丘一帶有海洋廢棄物，大潭藻礁保護區則有早期投放的消波塊，與核心區中「禁止任何改變或破壞其原有自然狀態」原則抵觸。

自然環資呼籲內政部與主管機關應研擬設置消坡塊審核機制及認定標準，限制高生態價值區域被開發。

內政部國家公園署表示，正通盤檢討整體海岸管理計畫，納入「以自然為本之解決方案」。

大潭藻礁 桃園 消波塊

延伸閱讀

桃園綠營批財劃法修正不公平 張善政：用最大格局思考

環團公布9大海岸線調查 苗栗苑裡海岸線變化最大

竹北海岸線持續退縮 居民籲加蓋海堤、防海水倒灌侵入家園

「大海開吃」20元虱目魚搶翻天 陳其邁要漁港建設經費1元都不能刪

相關新聞

海岸踏查報告／苑裡海岸線 10年變最多

自然保育與環境資訊基金會昨公布二○二三海岸踏查報告，總計走訪九個海岸、一○三個踏查樣點，發現無人造設施的天然海岸僅占兩成...

2024退休力大調查／人生無限 65+也能繼續奉獻

來自南韓職棒的「三振舞」，在知名啦啦隊員李多慧場邊表演後，在台掀起風潮，年逾七旬的整形外科教授林靜芸也學會這套舞蹈，常在...

氣象署發布 高屏臺東豪雨特報

中央氣象署發布豪雨特報，第25號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，高雄市、屏東縣...

國中生打疫苗罹罕病 母泣訴：女兒人生毀了

基隆某國中女學生「米米」去年打流感疫苗後，罹患發生機率十萬分之一的格林巴利症候群，不僅被迫中斷學業，家長也無力負擔龐大醫...

波波爭議 偏鄉暫緩海外牙醫生實習

波波醫師爭議不斷擴大，本土小牙醫聯盟不滿衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫」中，有條件開放海外牙醫生赴偏鄉實習，原研議本月...

流感疫苗衝打氣 首祭獎勵金

疾管署預估下個月即將迎來流感流行期，但流感疫苗自十月起開打，接連受到颱風、國光變色流感疫苗等因素影響，打氣不如去年同期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。