全台西部一片霧濛濛 空品拉警報

台灣西半部昨一片霧濛濛，空氣品質亮橘燈，部分地區甚至達紅色警戒。台中市長盧秀燕昨喊話中央，不要給台中市「雪上加霜」，能源機組要分散，降空汙也有利國安，請中央慎思。

環境部長彭啓明回應，中火只占（空汙）一部分，建議台中市像其他縣市一樣，朝多重管道減量空汙，包含汽機車、營造工地等來源。

中央氣象署簡任技正伍婉華說，昨天中部以北空品不好，甚至濃霧現象，主因是位於颱風背風的弱風區，汙染源不容易排放所致。

依環境部空品網，桃園前晚起天空灰濛濛，還有股怪味，人口集中區的龍潭、平鎮、桃園等測站空品都不好。台中5測站有3站亮「橘燈」（對敏感族群不健康），中火10部燃煤機組3部歲修、1部友善降載。高雄市空品差，市府昨啟動應變機制，通知中鋼、中油等重工業減少汙染，加強道路清洗。

盧秀燕昨表示，這兩天中部空汙比較嚴重，她上任前，台中每年有2個月空品不良日，好不容易改善成每年約10至20天，拜託中央不要「雪上加霜」。

盧秀燕說，中火增加這麼多機組，原有燃煤機組外，中央已通過兩期計畫再增6部燃氣機組，未來全部上線火力全開，1座中火變2座，將成為全世界最大、「宇宙超級大」火力發電廠，碳排將是全世界最高，對中部人太不公平。

盧秀燕說，她要拜託中央，能源要分散，不光是空汙問題，對國家安全才好，否則供電全部集中在中部，國家電網是脆弱的，請中央慎思。中市府主張增氣要拆煤，原本要求「增一拆二」，但基於產業用電需求，已退讓成「增一拆一」，中市府不放棄，會繼續爭取中火增4燃氣機組，就要拆4燃煤機組。