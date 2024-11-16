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國道清水服務區12月中正式啟用 3分之1櫃位首次進駐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
清水服務區「清水風帆 馳乘飛翔」入口意象。圖／高公局提供
清水服務區「清水風帆 馳乘飛翔」入口意象。圖／高公局提供

國道清水服務區自今年3月起裝修，全面啟動改裝作業，昨起試營運，預計12月中全面正式啟用。高速公路局指出，清水服務區向來是國道營業額最高的服務區，今年3月起由統一超商公司接手，為擴大入口空間，也將廁所空間一併重新改裝，其中更有3分之1是唯一或第一次進駐。

高公局表示，清水服務區向來是國道營業額最高的服務區，用路人服務需求量大，今年3月起由統一超商公司接手，以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入自然生態、人文風情、地方工藝等設計。為擴大入口空間，將廁所空間一併重新改裝，工程期間以臨時賣場營業服務。

高公局指出，經營廠商統一超商公司為塑造國道新視界，共規劃約50個櫃位，較原本櫃位增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有3分之1是唯一或第一次進駐，凸顯經營差異化。

另外，高公局也說，古坑服務區常被譽為「國道最美服務區」，擁有利池風光、花鞦韆地景藝術設施，並且設置國道最大的「寵物公園」。西湖服務區分設南北2站具有不同的風光，以拱型跨越橋連接，是國道上唯一在跨越橋營業的服務區，今年9月裝修完成，更於跨越橋設置石虎巴士客席區。

國道 超商 高公局

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