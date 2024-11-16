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交部下修無人機考照年齡 12月上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

遙控無人機技術發展迅速，截至今年6月底，國內無人機註冊總數已逾4萬架。交通部預告修正「遙控無人機管理規則」部分條文，將放寬無人機考照年齡至14歲，並延長操作證效期、調整規費，預計12月1日起上路實施。

根據民航局統計，截至6月底，國內無人機註冊總數已達4萬0368架，合格人員操作證數量1萬9573張，具有執行無人機商業活動資格之法人團體共742個，每月由民航局審查及會商地方政府同意活動案件約500餘件。

民航局表示，此次預告修正「遙控無人機管理規則」部分條文，主要放寬操作證申請年齡，從16歲下修至14歲；並將操作證效期從2年延長至3年。

民航局指出，此次修正草案也將調整部分規費，實體檢驗合格證收費將從250元調升為500元；操作人員操作證的普通操作證維持250元，並新設專業操作證收費500元。另外，操作人員檢測費用中，基本級和高級等術科測驗費皆從500元調高為1200元。

此外，無人機活動申請審查費用原為500元，效期3個月，此次修法也改採「分級收費」，申請空域未達400呎為1000元，同意或許可期以3個月為限；超過400呎或禁航區、限航區及航空站或飛行場四周一定範圍內為2000元，同意許可期限以2個月為限。至於農政機關飛航活動維持收費500元，以6個月為限。

民航局也說，今年12月1日起將輔導業者完成無人機資安檢測、商品檢驗、飛安檢驗等事宜。2025年12月1日起，市面販售的遙控無人機須通過資安檢測、商品檢驗、型式檢驗後並完成登錄。2027年12月1日起，配合無人機註冊2年效期與前階段登錄制度推動結果，法人活動時將不得再使用未完成檢驗及登錄的無人機。

安檢 民航局

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