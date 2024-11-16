院長講堂／樂生療養院院長王偉傑喊話「全院顧一人」 給病人最好醫療

專精腎臟科疾病的王偉傑，今年9月接任衛福部樂生療養院院長，他擁有豐富的臨床和行政歷練，帶動腎臟切片精準治療，為桃園地區腎臟病防治效能作出貢獻。尤其在新冠疫情嚴重人心惶惶下，他帶領團隊運用血漿置換術，讓重症病人的存活率大幅提升，他深信「醫師陣容強大、醫療品質做好」，是醫院令人信任的關鍵。

樂生療養院是一所具有歷史性的療養院區及現代性的醫院，分新、舊兩個院區。舊院區為療養院在新北市新莊區，為日治台灣專治癩病（漢生病、早年稱痲瘋病）院區，提供漢生病院民居住使用，已是文化資產保存的歷史建築園區；新院區為醫院在桃園市龜山區迴龍，是地區醫院，千禧年後提供民眾一般急重症和門診醫療服務迄今。

崇拜學長 立志選定腎臟科

行醫近30年的王偉傑是眷村孩子，在兄姊鼓勵下考上醫學院，並進入衛福部桃園醫院（部桃） 服務，因崇拜腎臟科學長做學問精神，立定志向走上腎臟科領域，即使當上樂生醫院院長，仍在部桃無酬看診，只因掛心腎臟科的老病人。

以前桃園腎臟科醫師各自為政，在王偉傑建議下組成腎臟科聯誼會，每季固定辦學術研討進行個案討論，發表醫學研究論文。尤其新冠疫情大爆發期間，起初很多重症病人倒下，他發想可使用血漿換置用於染疫的腎臟病人身上，大大提升病患的存活率，並爭取列入健保給付。

王偉傑深知腎臟切片可提升腎臟病防治效能，當大家都在做洗腎時，他卻反其道進行腎臟切片，果然透過切片精準治療，治癒許多腎臟病人或減緩其病情，未來他也會把在腎臟病防治成效帶進樂生醫院。

網羅良醫 獲在地居民信任

王偉傑喜歡到日本旅遊。圖／王偉傑提供

樂生療養院是很特殊的醫院，王偉傑接任院長後，首要打造該院為綜合性地區醫院，讓各科別醫師陣容壯大，目前已先後網羅腎臟、身心、胸腔及中醫、肝膽腸胃科、骨科、一般外科專科醫師進駐，發展該院急重難症治療，讓新北市新莊、樹林、桃園龜山迴龍地區居民，今後不必大老遠赴醫學中心看病，就近就能有好醫師看診。

「樂生絕不只是療養院，樂生做很多急重症醫療。」王偉傑說，該院的科別足夠、儀器不差，絕不輸其他衛福部醫院，且各科醫師充足，逾90%病人在此都可以獲得照顧，希望能得到地方民眾信任。

王偉傑常告訴病人：「你一人來醫院、全院照顧你」，過去他常以醫院為家，「要給病人安定感」，一度讓妻子很吃味，他的信念是「醫療無法渡天下眾生，只能渡有緣人」，有緣成為他的病人，他就給予最好的醫療。

爬山紓壓 愛吃納豆當養生

王偉傑說，醫師工作忙碌、壓力很大，他盡量早睡早起、規律作息，有空閒就在醫院走樓梯或拉划船器運動，保持體力；樂生醫院有後山，因此他把每周爬山列入紓壓項目中。為了養生，他澱粉類吃得少，早餐喜歡吃納豆保養身體，保持心情樂觀，若遇到關卡與煩惱時，就念經、再好好睡個覺，讓一切歸零思考。

每年有空閒時，王偉傑會帶家人環島或旅遊增進感情，他特別喜歡去日本，每年組團去日本一、二次，尤其喜愛去日本老溫泉旅館泡湯，在日本欣賞溪流清澈如畫，和家人朋友爬山、喝小酒談心，令人開心。