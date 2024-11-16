愛肝達人站／C肝治好了 為什麼卻跑出肝癌來？

門診來了一位女士：「醫師，3年前C肝治好了，怎麼這次我在南部檢查，醫師說我肝臟長了壞東西？」

病人及家屬不解，特地上門求診。

我幫她做了超音波。肝臟好粗糙，是明顯的肝硬化。同時在肝臟右邊有一個兩公分的陰影，看起來不是好東西。

這是典型例子，為什麼C肝治療好了，反而肝癌跑出來？民眾不了解，非本科的醫師可能也不了解。

原來這位女士在40多年前生小孩時因剖腹產輸了血，10多年前在外面她體檢發現有C肝。幾年前健保開始給付C肝口服藥物治療後，C肝病毒就不見了，醫師告訴她C肝已經好了。她以為可以擺脫C肝的糾纏，可是最近在外面做超音波，醫師竟然告訴她肝臟長了肝癌，讓她及家人都非常震驚。

不是好了嗎？怎麼還會長肝癌？

在人類，C型肝炎是引起肝癌的另一個原因，一旦感染C肝，比B肝更容易引起肝硬化甚至肝癌。

而在感染之後的過程中，通常病人沒有感覺，等到有一天抽血可能意外發現肝指數不正常，或超音波發現了肝硬化或肝癌，才大吃一驚，怎麼會如此？

對全世界成千上萬的C肝病友而言，治療C肝的藥物發明得太晚了！幾十年前有干擾素可以治療C肝，但副作用太大，許多病人視為畏途。直到10年前左右幾乎無副作用的口服C肝藥物出來，不僅療效高且幾乎無副作用，而且幾年前健保也開始給付。

問題是治療時，許多病人肝已經纖維化或肝硬化了，因此即使病毒被消滅，血液中測不到C肝病毒，但硬化的肝通常是無法軟化回來的，且一旦肝硬化，每年有5%病人會長出肝癌，即使C肝已經好了。

也因此許多病人在C肝治療成功之後就很高興，事實上，C肝治療只是消滅病毒，硬化的肝不會再惡化而已，但一旦有了肝硬化，每年有5%的病人會長肝癌。因此，即使C肝治好了，絕對不能掉以輕心，一定要每三個月到六個月驗血及做超音波檢查，萬一不幸長了肝癌，才能及早發現及早治療。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。