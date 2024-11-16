國中生打疫苗罹罕病 母泣訴：女兒人生毀了

基隆某國中女學生「米米」去年打流感疫苗後，罹患發生機率十萬分之一的格林巴利症候群，不僅被迫中斷學業，家長也無力負擔龐大醫藥費用，母親李姓婦人昨以「一位心碎的媽媽」淚訴：「為什麼只是打個疫苗，我的女兒人生就毀了。」疾管署正審議是否符合藥害救濟。

李婦說，米米去年十一月打國光疫苗後出現頭暈、腹痛、肢體無力症狀，情況日益嚴重，後來得靠助行器才能活動，學業也中斷半年多，曾二度因病情嚴重住院卅天和四十天，一度改善後來又加重。

她說，女兒在學校時被言語霸凌，沒人關心協助，她跑遍各公家單位都被打回票，還不能申請殘障手冊、重大傷病卡，但每次打免疫球蛋白五天要廿五萬，已無力負擔。

基隆市衛生局長張賢政說，格林巴利症候群是一種自體免疫疾病，八月接獲疫苗預防接種傷害救濟申請，已向醫院調閱相關資料，九月初送疾管署申請藥害救濟，疾管署表示審查還需時間，目前不能排除是疫苗不良反應。

格林巴利症候群又稱「急性發炎性脫髓鞘多神經根神經病變」，初始症狀為手足部刺痛感、深部肌腱反射減低，持續性神經功能障礙，嚴重時自主神經功能失調，打免疫球蛋白須自費。