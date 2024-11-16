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流感疫苗衝打氣 首祭獎勵金

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

疾管署預估下個月即將迎來流感流行期，但流感疫苗自十月起開打，接連受到颱風、國光變色流感疫苗等因素影響，打氣不如去年同期，少了近一成，疾管署昨發布醫界通函，首度祭出醫療院所流感疫苗施打獎勵金，合計獎勵金費達五八五○萬元。

疾管署人羅一鈞表示，受到颱風及國光疫苗變色事件影響，今年流感疫苗打氣不如去年，目前僅有約四八九萬人次接種，僅為去年同期九成。

研究顯示，醫事人員的態度與鼓勵，是民眾接種流感疫苗最關鍵因素，羅一鈞表示，疾管署決議從昨起至今年底，醫療院所每接種一劑的長者或幼兒流感疫苗，會額外給予五十元獎勵，各縣市六十五歲以上長者的接種率，若達到百分之五十、學齡前幼兒至少一劑達百分之六十的目標，或全國長者接種人數達兩百萬人、幼兒達五十萬人，每接種一劑流感疫苗的獎勵金將再提高至七十元。

羅一鈞說，截至十一月十四日，全國長者接種數約一六八萬人，幼兒有四十四萬人，都未達標。

長者接種率目前只有連江縣達標；幼兒則有連江縣、基隆市、嘉義縣三縣市在幼兒接種率部分達成提高獎勵條件。

流感疫苗 疾管署 羅一鈞

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