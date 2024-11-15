國發會核定無自來水地區供水改善計畫 五年投入106億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部水利署指出，國發會已核定「無自來水地區供水改善計畫（第五期）」，五年將投入106億元經費，預計可改善六萬戶供水設施，提升自來水普及率，強化供水品質及安全。圖／水利署提供
經濟部水利署指出，國發會已核定「無自來水地區供水改善計畫（第五期）」，五年將投入106億元經費，預計可改善六萬戶供水設施，提升自來水普及率，強化供水品質及安全。圖／水利署提供

經濟部水利署15日晚間發布新聞稿指出，為改善民眾供水品質及推動照顧偏鄉原民政策，行政院卓院長出席「第57屆自來水節慶祝大會」時指出，國發會已核定「無自來水地區供水改善計畫（第五期）」，五年將投入106億元經費，預計可改善六萬戶供水設施，提升自來水普及率，強化供水品質及安全。

經濟部自2002年起逐年爭取預算辦理無自來水地區供水改善等相關計畫，主要工作包含辦理自來水延管工程、補助直轄市與縣（市）政府辦理自來水用戶設備外線、簡易自來水工程及系統營運等工作，在中央及地方政府通力合作之下，自來水普及率從2002年90.80%提升至2024年95.81%，大幅改善偏鄉及原民地區民眾用水環境，成效良好。

為持續推動相關工作，經濟部已提報第五期計畫，預計將於2025年至2029年編列106億元經費，加大執行量能持續推動，以提升偏鄉地區健康飲水並保障供水安全。

第五期計畫精進作為方面，在自來水延管部分，針對原住民族部落地區、水庫蓄水範圍所在村里之案件，將每戶成本上限由原來之60萬元及80萬元，提升至每戶100萬元，一般偏遠地區則由每戶60萬元提升至80萬元。

在簡易自來水部分，將提高簡水管理效能與水質，導入水利產業協助專業操作，增設淨水設施，強化易致災區應變措施等作為，並增加簡水工程及營運補助經費，以確保更多偏鄉民眾用水品質穩定。

偏鄉 經濟部

延伸閱讀

估颱風影響輕微 台中11區18日起仍停水施工36小時

潭子自來水管汰換工程將完工 年底前結束交通黑暗期

卓揆喊5年106億拚自來水普及率：國發會已核定

郭智輝重申關注新科技能源 水費漲價嗎？有新說法

相關新聞

國發會核定無自來水地區供水改善計畫 五年投入106億元

經濟部水利署15日晚間發布新聞稿指出，為改善民眾供水品質及推動照顧偏鄉原民政策，行政院卓院長出席「第57屆自來水節慶祝大...

農業部「電農培訓輔導」成果展 國際食品展亮相

由農業部委託中華民國全國中小企業總會執行的「電農培訓及輔導專案計畫」，今天起至11月18日在南港展覽館1館4樓辦理成果展...

2030年減碳目標再提高 彭啓明：往30％接近中

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會(COP29)目前於亞塞拜然舉行，環境部今舉行「COP29提升氣候行動的決心系列...

社區關懷據點創新 社家署：高齡者激增、多5千處也不夠

台灣9月老人人口總數達443萬3600人，占總人口18.94%，高齡人口急速成長，但負責老人關懷的基礎社福單位社區關懷據...

偏鄉長者難獲資訊 國健署遠距智慧科技平台助健康促進

台灣人口高齡化，運用數位科技協助偏鄉長者健康照護已是趨勢。衛福部國健署藉由遠距智慧科技平台，將健康促進課程諮詢送至偏鄉，...

台東自由行補助提前用罄 觀光署最後一周再加碼3千萬元

0403地震及颱風重創東部觀光，為振興花東觀光，交通部觀光署8月起開始實施台東自由行補助，不分平假日每房每晚最高住宿補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。