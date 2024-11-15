國發會核定無自來水地區供水改善計畫 五年投入106億元

經濟部水利署15日晚間發布新聞稿指出，為改善民眾供水品質及推動照顧偏鄉原民政策，行政院卓院長出席「第57屆自來水節慶祝大會」時指出，國發會已核定「無自來水地區供水改善計畫（第五期）」，五年將投入106億元經費，預計可改善六萬戶供水設施，提升自來水普及率，強化供水品質及安全。

經濟部自2002年起逐年爭取預算辦理無自來水地區供水改善等相關計畫，主要工作包含辦理自來水延管工程、補助直轄市與縣（市）政府辦理自來水用戶設備外線、簡易自來水工程及系統營運等工作，在中央及地方政府通力合作之下，自來水普及率從2002年90.80%提升至2024年95.81%，大幅改善偏鄉及原民地區民眾用水環境，成效良好。

為持續推動相關工作，經濟部已提報第五期計畫，預計將於2025年至2029年編列106億元經費，加大執行量能持續推動，以提升偏鄉地區健康飲水並保障供水安全。

第五期計畫精進作為方面，在自來水延管部分，針對原住民族部落地區、水庫蓄水範圍所在村里之案件，將每戶成本上限由原來之60萬元及80萬元，提升至每戶100萬元，一般偏遠地區則由每戶60萬元提升至80萬元。

在簡易自來水部分，將提高簡水管理效能與水質，導入水利產業協助專業操作，增設淨水設施，強化易致災區應變措施等作為，並增加簡水工程及營運補助經費，以確保更多偏鄉民眾用水品質穩定。