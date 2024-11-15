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彰化和美表彰優秀農事人員 蕭美琴：為台灣農業加油

中央社／ 彰化15日電

副總統蕭美琴今晚參加彰化和美鎮農會表彰優秀農事人員暨國產羊肉羊奶推廣行銷活動；蕭副總統說，她曾在農村經營10年，更認識台灣接近土地，也要為和美農業及台灣農業加油。

彰化和美鎮農會舉辦「和美鎮各界表彰優秀農事人員暨國產羊肉羊奶推廣行銷活動」，表揚64名優秀農民及農業幹部、農業推廣有功人員，蕭副總統也抵達會場致詞，同時參觀和美鎮農會與中央合作翻新的穀倉。

蕭副總統致詞時說，農業對台灣來說是重要的產業，很多人對她的印象是在美國拚外交、拚國際事務，在被前總統蔡英文派到美國前，她也在農村經營10年，讓她更認識台灣接近土地，對台灣的農業有更深厚情感及敬仰之心。

蕭副總統表示，每個鄉鎮市農會，對當地農業發展都扮演重要角色，而和美鎮農會也和中央合作翻新穀倉，新穀倉未來可做青農聚集地，也可以成為讓外地人來到和美、認識和美特色的地標，她要感謝協助及推動翻新的好朋友，也很榮幸來參觀，能為和美農業及台灣農業加油。

和美鎮農會指出，活動現場除青農展售市集外也有國產羊肉羊奶及彰化健康豬、在地農特產品推廣行銷試吃品嘗活動。透過此活動強化消費者對國產羊肉羊奶的認知，推廣本土、新鮮、優質、衛生及安全的國產羊肉羊奶並提升國人對國產羊肉羊奶消費及買氣。

彰化 蕭美琴 農會 青農

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