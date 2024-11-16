2024退休力大調查／葉桑 做兩份工作 斜槓當小說家

跟推理小說家葉桑約在校園，他提早抵達，倚著街邊石柱翻閱筆記本。很想知道眼前場景如果出現在他小說中，會是一段怎樣的描述。可能是「形象斯文的男性，戴著一副眼鏡，打扮乾淨整齊，看起來是退休的年紀，其實還活躍於兩份工作，推理小說家以及ISO稽核員」。

葉桑過去是實驗室化驗員，後任職外商藥廠，因熱愛寫作，總能利用閒暇投稿、出版小說。五十歲時父親去世，身為獨子，負起照顧母親的責任，也是這一年，他產生危機感，想要找一份沒年齡限制的工作，於是辭職考進稽核公司擔任稽核員。

稽核員經常出國，有天回家看見媽媽跌倒在地爬不起來，心一驚，如果出國時媽媽出意外，後果不堪設想，於是改為兼職。白天照顧母親，外出工作申請居家服務，晚上有空就寫稿，今年七月，九十六歲的母親離世，他依然維持著兩份工作。

持續工作帶給他很大成就感，「平常人家看我是糟老頭，走到餐廳還被擋下來問阿伯你要做什麼，但是我從事稽核工作時，專業獲得尊重，受邀參加客戶的員工聚餐也備受禮遇，這些都是生活中的樂趣，金錢已經不是最重要的」。

很多人退休後失落，可能是對過去生活品質執著，他建議趕緊找一個自我肯定的方式，從愛好延伸擴大。

接續照顧父母至臨終，自己想要的老後生活樣貌逐漸清晰，「無病無痛地老去、無聲無息地死亡，就像流星一下子消逝。」聽來頗富意境，葉桑點點頭說：「人生不要這麼政治，可以詩意一點。」