2024退休力大調查／人生無限 65+也能繼續奉獻

2024退休力關鍵數字 製表／林又旻、魏忻忻 圖／聯合報提供 來測退休力 製表／葉冠妤 圖／聯合報提供 來自南韓職棒的「三振舞」，在知名啦啦隊員李多慧場邊表演後，在台掀起風潮，年逾七旬的整形外科教授林靜芸也學會這套舞蹈，常在自家診所放起音樂，舞動肢體，自娛娛人，逗得護理師、老病人哈哈大笑。

林靜芸沒有想到有一天會在診所跳起舞來，她說只要頭腦清晰、手指靈活就會繼續行醫，也說：「人生充滿無限可能，不用畫地自限。」

早晨六時的國中操場，台北市都還沒有清醒，「中山六君子」晨運社的大哥大姐一身勁裝，已開始在暖身拉腰，準備團練，目標是明年的世界壯年運動會。他們大多數是退休人員，但退而不休，不但並未完全離開工作，也想回饋社會，包括努力拿牌為國爭光。

社會連結 退休五力中最低

壽命延長，「65+」後還有悠長歲月，活得好是人生下半場重要挑戰。退休五力中，「健康」和「理財」是老後生活基礎，但要讓生活豐富多彩，得靠「社會連結」等心靈退休力。根據退休力大調查，社會連結連續四年在退休五力中分數最低，今年僅五十點九四分。

在社會參與部分，約五成願意「累積某項知識、能力或技能」、「從事能讓自己感到很有成就感的事情」；但「擔任某個領域專家、顧問，分享自身經驗」和「有從事志工的經驗或門路、管道」比率不及三成。高齡者社會連結得分普遍高於年輕人。

保持閱讀 逾75歲比率最高

保持閱讀習慣與年齡成正比，七十五歲以上最高，願意學習新科技設備各年齡層皆接近六成，以六十至六十四歲最高；願意了解社會新趨勢、新價值觀皆超過七成，以六十五至六十九歲最高。

關渡醫院院長陳亮恭指出，所有生物幾乎都在過了繁殖期後，就開始走向衰老，但人類與其他生物很不相同，即使過了繁殖期，還能繼續活很久。延遲轉大人，人的壽命變長，社會角色必須轉換與改變，但不管活到幾歲，人們還是會在生命中尋找值得奉獻的意義。

例如慈濟環保站、回收點遍布全台，他們稱為「做環保」，不只將垃圾分類回收，物命再生也讓長輩找到生活的寄託。陳亮恭分析，除了回收本身的環保意義，更讓地球環境崩毀速度更慢一點，期待留給後世更好的生活環境。

林靜芸也認為，社會結構改變，大缺工時代來臨，政府應妥善運用銀髮族的能力與經驗，協助創造人生舞台，回饋社會。她也說，一直以來，與人互動，讓病人變得更年輕，是她覺得最有成就感的事情，而到目前為止，也對自身技術充滿自信，她說仍會繼續提供醫療服務，開心奉獻，成為樂齡的外科醫師。

延後退休 不必靠年輕人養

七十一歲的周再添和太太陳美莉是「中山六君子」晨運社的運動夫妻檔，兩人都認為六十五歲退休太早，支持延後退休。尤其超高齡社會，年輕人要養老人實在很辛苦，自己經濟能力沒問題，也不計較收入多寡，希望有機會發揮力量。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，「65+」族群不應該被視為負債，人生下半場，歲月正好，老盟持續推動老人福利法修法，認為應納入更積極的「長者發展權」，讓長者成為社會資源而非負擔。政府應該規畫「長輩彩虹光譜」，利用職務再設計適材適用，強化社會參與。