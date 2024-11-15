「衛服部」電郵稱保費重複繳納 健保署：是詐騙

衛福部健保署今天示警，若民眾收到寄件人為「mohw@ettodoy.com」，自稱「衛服部」通知有關「健保費重複繳納，申請退費」並夾帶檔案的電子郵件，為詐騙信件，勿點開、直接刪。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿表示，近日接獲民眾反映，有收到寄件人為「衛生服務部」（mohw@ettodoy.com）通知有關「健保費重複繳納，申請退費」並夾帶檔案的電子郵件。

健保署指出，此為不肖人士以健保費重複繳納可申請退費為由，騙取身分證及銀行帳戶等個人資料，若接獲該郵件，千萬不要打開，並直接刪除，切勿受騙。

健保署提醒，健保署寄發電子郵件，寄件人均為「@nhi.gov.tw」，且已採數位簽章機制。投保單位及民眾接到自稱健保署寄發的電子郵件時，可先檢視是否具有健保署之數位簽章，亦即點選「寄件人」，即會顯示寄件人「已使用受信任的憑證簽署」或「通過驗證的電子郵件地址」，以辨識真偽。

健保署以iPhone內建的Mail APP開啟畫面為例，在寄件人可以看到「中央健康保險署自動化服務信箱」且右側會有「打勾的簽章圖示」，再點進去就可看到「寄件人已使用受信任的憑證簽署此郵件」。點選「檢視憑證」可看到由「CHT SMIME CA-G1」所核發簽章。

健保署呼籲，民眾收到電子郵件請提高警覺，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請打0800-030-598或4128-678，手機請改撥（02）4128-678洽詢。