2030年減碳目標再提高 彭啓明：往30％接近中

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會(COP29)目前於亞塞拜然舉行，環境部今舉行「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，邀請台灣及國際專家透過實體或線上會議同步掌握COP29最新發展。環境部長彭啓明說，目前各部會也正在盤點計畫，台灣的2030減碳新目標一定會突破24％加減1，目前有在往30%接近。

彭啓明說，全世界2百多個國家，只有台灣、科索沃、梵諦岡唯三個國家的環境部長被無法參與COP29，雖然遺憾，但環境部還是努力跟全球氣候行動連結，向國際展示企圖心，新內閣上任後將近半年，氣候變遷對策委員會做很多突破，希望連上國際合作，尤其是企業減碳也做得很好，希望國際能重視台灣，台灣也不會是麻煩製造者。

針對我國2030年國家自定貢獻(NDC)減排目標為24%±1%，彭啓明說，各部會現在正在盤點旗艦計畫，「走傳統的路到不了」，希望將減碳目標再往上提，減碳幅度更加大，目前來看，2030年新目標一定會突破24％加減1。

彭啓明說，受到國際地緣政治轉變，為了要符合國際NDC3.0，會提出更有企圖心的數字，像因為英國將2035年減碳目標提升到81%，許多國家也是6成以上起跳，台灣也會提出2030增強版、2032年新目標，相較過去一定會有顯著提升。

至於2030減碳目標是否超過30％？彭啓明說，這個很挑戰，但有在往30%接近，不過這涉及巴黎氣候協定6.4條的全球碳市場的定義與架構，因為台灣本身減碳困難，如果能到友邦幫忙、順道取得碳權就有機會擴大減碳幅度，但仍要遵循國際公約。

對於美國總統當選人川普籌畫明年就任後再次退出巴黎氣候協定，彭啓明認為，觀察川普昔日總統任內也有在減碳，尤其美國氣候科技具世界領先地位，相信美國不會放棄氣候讓美國再次偉大的機會，台灣的綠色成長基金也都跟著國際氣候科技對接，樂意跟美國接軌。

彭啟明說，，原本各界不預期這次COP29能達成具體成果，但令人出乎意料地，首日就通過依照「巴黎協定」第6.4條的全球碳市場機制草案，與台灣正在推動的碳費制度形成呼應，期待通過後對全球碳市場訂定有助益，也對台灣產業減碳跟國際合作大有幫助，氣候金融會加速進展。