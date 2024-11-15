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美麗新廣場淡海館宣布暫停營業 臉書公告日期「有緣再會」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
美麗新廣場淡海館稍早在臉書粉絲團發布公告，宣布將自2024年12月1日起暫停營業。圖／翻攝自美麗新廣場Miranew Square粉絲團
美麗新廣場淡海館稍早在臉書粉絲團發布公告，宣布將自2024年12月1日起暫停營業。圖／翻攝自美麗新廣場Miranew Square粉絲團

今年多次颱風影響之下，全台各地都有不少建築受到損害，美麗新廣場淡海館稍早在臉書粉絲團發布公告：「鑒於近期連續風災受損嚴重，本商場為保障消費者安全，自2024年12月1日起暫停營業，造成不便，敬請見諒」。

根據美麗新廣場淡海館發布的公告指出，商場建物主體、附屬建物暨機電一次側因近期連續風災而積水、受損嚴重，雖然公司積極聯絡建物所有權人修繕，但維修進度因故不如預期，以致結構體現況無法通過新北市消防安全檢查申報。

鑒於美麗新廣場淡海館供不特定多數消費者往來，慮及消費者身體健康、安全保障，無奈只得宣布自2024年12月1日起暫時停止營業，公告強調：「謹此感謝各位忠實客戶長期以來支持，我們有緣再會。」消息一出，讓網友直呼「可惜了！」

建物 消費者

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