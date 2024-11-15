聽新聞
0:00 / 0:00
美麗新廣場淡海館宣布暫停營業 臉書公告日期「有緣再會」
今年多次颱風影響之下，全台各地都有不少建築受到損害，美麗新廣場淡海館稍早在臉書粉絲團發布公告：「鑒於近期連續風災受損嚴重，本商場為保障消費者安全，自2024年12月1日起暫停營業，造成不便，敬請見諒」。
根據美麗新廣場淡海館發布的公告指出，商場建物主體、附屬建物暨機電一次側因近期連續風災而積水、受損嚴重，雖然公司積極聯絡建物所有權人修繕，但維修進度因故不如預期，以致結構體現況無法通過新北市消防安全檢查申報。
鑒於美麗新廣場淡海館供不特定多數消費者往來，慮及消費者身體健康、安全保障，無奈只得宣布自2024年12月1日起暫時停止營業，公告強調：「謹此感謝各位忠實客戶長期以來支持，我們有緣再會。」消息一出，讓網友直呼「可惜了！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言