社區關懷據點創新 社家署：高齡者激增、多5千處也不夠

台灣9月老人人口總數達443萬3600人，占總人口18.94%，高齡人口急速成長，但負責老人關懷的基礎社福單位社區關懷據點，截至9月底僅4949處，衛福部社家署代理署長周道君說，依每據點服務30名長者推估，僅能照顧15萬人，「再設5000個據點也不夠用」，亟需以創新思維，讓據點與社區共生，服務更多長者。

社家署今年度挑選20個社區關懷據點，藉由創新輔導並串連多元資源，支持據點成為「創新實驗家」，今天進行成果發表。高雄市「寬霖幸福學堂—海光站」致力推動環保，轉化廚餘為有機肥料，邀請鄰里關心社區環境議題；彰化縣源泉社區照顧關懷據點開設podcast節目，提供在地老人分享故事的新平台；基隆市中山區中山里照顧關懷據點則在據點空間或社區角落，打造專屬的木工修繕區，邀請社區民眾參與修繕活動，凝聚社區共識，並落實永續經營。

周道君說，因應超高齡社會到來，社家署積極打造初級社區預防體系，廣布社區照顧關懷據點，提供在地老人關懷訪視、電話問安、營養餐食、健康促進等服務， 隨著社會型態、生活模式、城鄉發展、新科技等變化，本次據點創新實驗家計畫，支持老人在地安老外，各據點都展現出令人耳目一新的服務方案與特色，盼據點志工精益求精，互相交流學習，以不同思維精進服務，協助不同年齡層民眾安心在社區好好過日子。

數位部數產署副署長陳慧敏表示，該署與衛福部合作，整合核銷單據對帳系統，將於明年上路，盼能減輕社區關懷據點志工，在報帳與單據核銷上的難處，簡化流程減少申報時間；與國健署合作的「樂齡好幫手AgePass」，近期雖被質疑點閱率低，但內容相當豐富，針對長者食、衣、住、行、育、樂均有資訊可以查找，甚至可進行長照車輛叫車，盼與社區關懷據點合作推廣。