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偏鄉長者難獲資訊 國健署遠距智慧科技平台助健康促進

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署藉由遠距智慧科技平台，將健康促進課程諮詢送至偏鄉，目前已服務87個偏鄉社區據點，近18萬4千人次。圖／國健署提供
衛福部國健署藉由遠距智慧科技平台，將健康促進課程諮詢送至偏鄉，目前已服務87個偏鄉社區據點，近18萬4千人次。圖／國健署提供

台灣人口高齡化，運用數位科技協助偏鄉長者健康照護已是趨勢。衛福部國健署藉由遠距智慧科技平台，將健康促進課程諮詢送至偏鄉，目前已服務87個偏鄉社區據點，近18萬4千人次，署長吳昭軍說，此舉提升長者健康識能，同時讓據點工作者獲得訓練機會，展現政府對落實「健康平權」的用心。

偏鄉地區因地處偏遠，為使長者能獲得健康促進服務，國健署結合地方政府，運用現有科技平台，將健康促進課程與服務透過數位科技送進偏鄉，並派團隊實地評估據點長者整體健康狀況，指導據點調整網路及數位設備，藉由訪談匯整健康照護需求，設計客製化課程，媒合現有科技互動平台之多元專業師資，提供即時線上支援，讓師資不用到社區便能與長輩在線上互動，進行健康促進指導及健康諮詢服務，強化長者健康識能及自我照顧能力。

另外，為達幫助健康知識社區推廣，國健署將4年執行經驗步驟化，將編印「社區工作者健康服務工具包」。吳昭軍表示，盼透過淺顯易懂文字，幫助社區工作者，從掌握據點長者的健康狀況開始，按部就班檢視數位設備、評估長者健康照護需要，連結到現有各類健康數位平台，挑選適合長輩的服務與課程，豐富長者學習與生活，同時讓工作者持續提升數位學習並運用到所服務的社區。

因應超高齡社會來臨與數位科技化發展，衛福部與數發部合作建置「高齡學習社交資源平台（AgePass）」。吳昭軍表示，希望將科技應用於高齡者生活，讓其便利性惠及每一位長者，除具備科技能力者外，從科技導入、場域應用、社會參與、產業發展等面向，鼓勵產業界發展高齡科技產品及服務落地擴散，同時透過AgePass一站式入口，提供高齡者與照顧者獲取學習、社交、生活與服務資源，豐富長者生活品質，不受時空、天候影響，「幫助長者實現在地安老、活躍老化。」

偏鄉 國健署 長輩 高齡化

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