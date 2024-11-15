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台東自由行補助提前用罄 觀光署最後一周再加碼3千萬元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台東自由行補助再加碼3000萬元。本報資料照
台東自由行補助再加碼3000萬元。本報資料照

0403地震及颱風重創東部觀光，為振興花東觀光，交通部觀光署8月起開始實施台東自由行補助，不分平假日每房每晚最高住宿補助1000元。觀光署今表示，由於先前追加5000萬元經費將用罄，即日起再加碼挹注3000萬元經費，期限至11月23日止。

觀光署指出，根據統計，台東9月住房率已恢復至去年同期水準，由於今年花東地區除受0403花蓮地震影響外，後續餘震及天災不斷，入秋後再受颱風侵襲，土石崩落及交通受阻事件頻傳，已逐步恢復的旅遊信心再受影響；另考量2.0方案公布後，民眾跟業者反應良好，再追加補助經費3000萬元。

觀光署說明，因花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，預算用罄即會宣布提早結束，經評估補助經費執行情形，將於11月23日提前結束，而在活動到期日前一周再加碼3000萬元經費。

另外，觀光署表示，雖然台東自由行方案將提前結束，但花蓮補助仍然持續進行至12月20日或經費用罄為止，民眾可依照自身需求，選擇到花蓮享用加碼優惠。

住宿 台東 自由行 觀光署

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