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中華郵政響應防詐 即起暫停投放非實名制社群平臺廣告

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中華郵政公司宣布，即日起至2025年12月31日止，暫停在非實名制相關社群平臺投放付費廣告，共同響應社群防詐及展現反詐決心，並呼籲其他企業共同跟進反詐行動。

隨著詐騙手法日益猖獗，不法分子利用非實名制社群平臺進行詐騙活動，假冒中華郵政公司名義散布辦理信用貸款、徵求代工或包裹招領等詐騙訊息，實質目的為騙取民眾帳號、金融卡或網路郵局帳號密碼等資訊，對社會秩序造成嚴重危害。

中華郵政公司表示，為維社會秩序及保護民眾財產安全，相關業務訊息及活動，將透過中華郵政公司全球資訊網及社群平臺官方帳號揭露，民眾如有疑慮，請立即撥打郵政客服專線（0800-700365）或「165」反詐騙諮詢專線查證，以維護自身權益。

為杜絕詐騙，中華郵政公司持續精進防詐措施，除透過檢警合作共同守護客戶資產，舉辦校園及偏鄉地區防詐宣導活動，更透過AI技術進行數據分析，融入客戶的交易特性變數，運用科技偵測異常帳戶，提高防詐機制有效性及準確性，並落實臨櫃加強關懷提問，保障民眾儲金安全。

中華郵政 社群 詐騙

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