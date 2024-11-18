上班族心聲大調查：上班心好累怎麼辦？九成上班族靠「它」提振精神！

撰文／ 張念慈

「客戶好難溝通，太崩潰了！」「每天都要想新創意，哪有那麼多點子？」現代上班族的日常，根本就是一場「心好累」的持久戰！面對繁重壓力，怎麼撐到最後？「超認真調查局」街訪發現，九成上班族族都靠「這秘密武器」提振精神！

上班心好累的瞬間？根本就是每一刻

街訪調查了不同職業的上班族，發現不論是設計業需要的創意發想、金融業的嚴謹操作、顧問業的專案管理，或是餐酒館面對醉客的應對，這些工作不但燒腦，還往往讓人壓力倍增。這些「心好累」的上班族在疲憊時會如何提振精神？街訪發現，超過9成的人都選擇「喝咖啡！」作為振奮精神的良伴。

有人習慣早上醒來，就沖一杯咖啡開啟一天活力，也有人擔心來不及出門買現磨咖啡，會在辦公室擺上幾罐罐裝咖啡隨時備戰。無糖無負擔，能快速補充能量「黑咖啡」，成了上班族最佳「精神後援」。

UCC赤․濃醇無糖黑咖啡試飲評價 一喝就驚艷

市面上琳瑯滿目的罐裝咖啡中，哪一款不僅提神，還能享受純正的咖啡風味？日本原裝進口的UCC赤․濃醇無糖黑咖啡，是許多上班族的第一選擇！

這款咖啡無糖無香料，透過UCC獨家的三段溫度自然滴濾製法製成，保持了黑咖啡最純粹的風味。「超認真調查局」透過街訪，盲測從未喝過UCC赤․濃醇無糖黑咖啡的上班族，試飲後許多上班族給出了這樣的評價：

「一喝就驚豔！平常不太喝無糖，但這款順口不負擔，竟然很好喝！」「很順口、不苦澀，無糖很適合我現在的減肥計劃。」「濃度剛剛好，品質不輸其他我在日本喝過的咖啡，算是頂級的罐裝咖啡。」「帶有果香，很順口。」

一喝就驚豔！平常不太喝無糖，但這款順口不負擔，竟然很好喝！ 圖／擷取自噓星聞影音
一喝就驚豔！平常不太喝無糖，但這款順口不負擔，竟然很好喝！ 圖／擷取自噓星聞影音

為何選擇UCC赤․濃醇無糖黑咖啡？

除了口感以外，街訪民眾也對UCC赤․濃醇無糖黑咖啡的包裝給予高度評價，認為以櫻桃紅色基調呈現的霧面罐身，觸感細膩而高級，幾何圖形的設計讓罐身更具立體感，賦予活力與精神奕奕的視覺效果。這樣的設計不僅方便攜帶，更貼合年輕人的潮流審美。

上班心好累無法逆轉，但工作再忙碌，也別忘了給自己一點提神的「小確幸」。當你需要快速恢復精神、感到心累時，不妨試試UCC赤․濃醇無糖黑咖啡，讓這罐來自日本原裝進口的經典黑咖啡，只有在台灣買的到，幫你快速補血，陪你度過繁忙的工作時光！

各大超商、賣場優惠販售中。 圖／擷取自噓星聞影音
各大超商、賣場優惠販售中。 圖／擷取自噓星聞影音

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