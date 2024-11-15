婦幼診所醫糾延燒 「波波牙醫」吵什麼？6大QA一次看

有婦幼診所醫師過去手術致患者死亡，讓波波醫師議題延燒；本土小牙醫聯盟近期質疑衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」將為波波牙醫大開實習名額，中央社整理相關爭議一次看。

Ｑ：「波波醫師」或「波波牙醫」是指？

Ａ：醫師法民國90年修法後規定，除了美國、日本、歐洲、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等地區或國家以外之外國學歷，才需要經教育部學歷甄試通過，以參加醫師考試。

不過隨著更多國家加入歐盟，考選部99年業務報告資料指出，持外國學歷回台參加醫師考試的醫學系畢業生人數逐年攀升，尤以赴東歐國家如波蘭、捷克及其他國家就讀醫學系學生大幅增加。

衛生福利部醫事司106年新聞資料指出，考量各國學制分岐，恐對國內醫師人力與醫療品質造成重大衝擊，因此會同考選部、教育部於105年12月30日共同發布「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，明定國外醫學系學歷得予採認條件。

台灣牙醫學生聯合會曾在2022年記者會上指出，部分金錢充裕家庭，子女無法考取國內牙醫系，選擇到波蘭、西班牙等地就讀，藉此規避通過率約為6%的學歷甄試。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏在日前記者會上指出，「波波牙醫」過去接受的教育並非常態體制，而是類似國際班模式。

Ｑ：近日的爭議是什麼？

Ａ：本土牙醫近期連日質疑衛福部在去年規劃的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期牙科草案」，國外學歷實習名額翻倍，但服務地點卻在精華地段，計畫結束無法強制國外學歷醫師到偏鄉，城鄉分布不均問題恐雪上加霜。

Ｑ：衛福部對近日爭議的回應是？

Ａ：衛福部多次回應指出，這次「優化偏鄉醫療精進計畫」招募對象以本國學歷畢業生優先。部長邱泰源今天再重申，初步結論以55個無牙醫鄉鎮為限、本國學歷畢業生優先；國外學歷部分暫緩。

衛福部次長林靜儀近日指出，關於每年核定的外國學歷牙醫學生人數，在過去8年來一直維持在專業委員會審查核准的50名。

Ｑ：現在出國念醫後返台執業的規定是什麼？

Ａ：衛福部次長林靜儀近日指出，相關規定在111年經「醫師法」修法，已改為「不分地區一律先經教育部學歷甄試通過後，始能參加醫師考試」，不論美國、日本、波蘭、菲律賓、英國通通一樣。目前相關施行細則已完成，正在跑行政流程，將明確排除過去俗稱專班或函授等的學歷採認。

Ｑ：為什麼要討論到實習人數？

Ａ：考選部資料指出，國外大學、獨立學院牙醫學系畢業者，於第1試或第1階段考試及格後，應繳驗經教學醫院評鑑通過並辦理臨床實作訓練的醫療機構出具的實習期滿成績及格證明，始得應考第2階段。

因此，除學歷甄試外，每年開放實習人數也是波波醫師相關爭議重點之一。

Ｑ：國內醫學生、牙醫學生又是如何成為合格醫師？

Ａ：衛生福利部醫事司副司長劉玉菁告訴中央社記者，國內醫學生通常會在求學時的第3年或第4年參加第1階段國考，以基礎醫學為範疇，畢業前還要經過1年到1年半時間臨床實習，經臨床技能測驗通過，畢業後才去報考第2階段國考。

劉玉菁說，須2階段都通過，才能取得考選部核發醫師考試及格證書，下一關還得向衛福部申請醫師證書，此時才能稱為合格醫師。