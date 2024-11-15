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影／辦論壇提升氣候行動決心 彭啓明對川普減碳有信心

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部今天同步在國內舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明重申展現接軌國際的決心。記者潘俊宏／攝影
環境部今天同步在國內舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明重申展現接軌國際的決心。記者潘俊宏／攝影

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會於11月11日至11月22日在亞塞拜然舉行，環境部彭啓明為展示提升氣候行動的決心，舉辦系列論壇邀請台灣及國際專家透過實體或線上會議同步掌握COP29最新發展，彭啓明對美國總統當選人川普可能退出巴黎氣候協定表示，他觀察川普昔日在總統任內，其實也有在減碳，尤其美國氣候科技在世界領先的地位，相信美國不會放棄使氣候讓美國再次偉大的機會。

彭啓明表示，全世界2百多個國家中，台灣、科索沃和梵諦岡是世界唯三個環境部長被排除在外的國家，雖然遺憾，但為了聚焦COP主要討論主題，並緊扣國際趨勢和分享洞見，也提供民眾洞悉國際趨勢，所以辦系列論壇展示企圖心，所以台灣絕不是麻煩製造者，而是會持續接軌國際，目前台灣各部會都持續增強減碳的力道，環境部也都從旁協助。

彭啓明興奮指出，原本各界並不預期此次COP29能夠達到具體的成果，但令人出乎意料地在首日就通過依照《巴黎協定》第6.4條建立的全球碳市場機制草案，與台灣正在推動的碳費制度形成呼應。台灣氣候聯盟理事長彭双浪預告，台灣氣候聯盟將確定參與明年在巴西舉辦COP30，並擴大與國際組織合作，國際趨勢變化。

環境部今天同步在國內舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明（前排中）、台灣氣候聯盟理事長彭双浪（前排左五）等人一起舉牌展現接軌國際的決心。記者潘俊宏／攝影
環境部今天同步在國內舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明（前排中）、台灣氣候聯盟理事長彭双浪（前排左五）等人一起舉牌展現接軌國際的決心。記者潘俊宏／攝影
環境部今天同步在國內舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明（左四）、台灣氣候聯盟理事長彭双浪（左三）等人一起振臂展現決心。記者潘俊宏／攝影
環境部今天同步在國內舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明（左四）、台灣氣候聯盟理事長彭双浪（左三）等人一起振臂展現決心。記者潘俊宏／攝影
環境部今天同步在國內舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明（圖）相信美國總統當選人川普不會放棄透過氣候行動讓美國再次偉大的機會。記者潘俊宏／攝影
環境部今天同步在國內舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」，環境部長彭啓明（圖）相信美國總統當選人川普不會放棄透過氣候行動讓美國再次偉大的機會。記者潘俊宏／攝影

川普 巴黎協定 彭啓明 減碳 環境部 美國

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