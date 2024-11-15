影／辦論壇提升氣候行動決心 彭啓明對川普減碳有信心

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會於11月11日至11月22日在亞塞拜然舉行，環境部長彭啓明為展示提升氣候行動的決心，舉辦系列論壇邀請台灣及國際專家透過實體或線上會議同步掌握COP29最新發展，彭啓明對美國總統當選人川普可能退出巴黎氣候協定表示，他觀察川普昔日在總統任內，其實也有在減碳，尤其美國氣候科技在世界領先的地位，相信美國不會放棄使氣候讓美國再次偉大的機會。

彭啓明表示，全世界2百多個國家中，台灣、科索沃和梵諦岡是世界唯三個環境部長被排除在外的國家，雖然遺憾，但為了聚焦COP主要討論主題，並緊扣國際趨勢和分享洞見，也提供民眾洞悉國際趨勢，所以辦系列論壇展示企圖心，所以台灣絕不是麻煩製造者，而是會持續接軌國際，目前台灣各部會都持續增強減碳的力道，環境部也都從旁協助。

彭啓明興奮指出，原本各界並不預期此次COP29能夠達到具體的成果，但令人出乎意料地在首日就通過依照《巴黎協定》第6.4條建立的全球碳市場機制草案，與台灣正在推動的碳費制度形成呼應。台灣氣候聯盟理事長彭双浪預告，台灣氣候聯盟將確定參與明年在巴西舉辦COP30，並擴大與國際組織合作，國際趨勢變化。