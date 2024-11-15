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新生兒醫學會籲33至35周早產兒 RSV單株抗體納健保給付

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
感染呼吸道融合病毒（RSV）對嬰幼兒威脅大，特別是早產兒，台灣新生兒科醫學會，呼籲政府放寬RSV單株抗體健保給付至33至35周早產兒。 情境示意圖／Ingimage
感染呼吸道融合病毒（RSV）對嬰幼兒威脅大，特別是早產兒，台灣新生兒科醫學會，呼籲政府放寬RSV單株抗體健保給付至33至35周早產兒。 情境示意圖／Ingimage

台灣每年約有千名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒（RSV）住院，RSV是造成嬰幼兒肺炎跟支氣管主因，特別是對早產兒威脅大。台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳表示，RSV沒有特效藥可治療，因此應以預防為重點，1歲前完成施打6劑才可降低感染風險，籲政府放寬RSV單株抗體的健保給付至33至35周早產兒。

台灣新生兒科醫學會秘書長林明志指出，RSV感染初期症狀類似於普通感冒，如38度以上發燒、劇烈咳嗽、痰液增加。早產兒肺部發育及免疫功能不成熟，感染後情況恐更嚴峻，如呼吸急促、喘鳴聲等。

去年新生兒數量僅有13.5萬寫下新低，在新生兒數量稀少下，降低死亡率是關鍵。早產是新生兒死亡主因，特別早產兒出院後6個月內是感染RSV造成住院的高危險期。就算是中晚期33至34周出生的早產兒，未滿1歲前感染RSV，住進加護病房比例超過5成，更有25%的寶寶可能需要使用侵入性呼吸器治療。

林明志表示，曾經有一名胡小弟，2個月大時因為感染RSV，先出現輕微感冒症狀，不料2天內轉為高燒、呼吸急促，甚至有嚴重的喘鳴聲及胸凹，歷經插管、呼吸器治療、高流量氧氣等治療，並搭配抗生素治療，終於在住院16天後平安出院。

台灣新生兒科醫學會理事彭純芝指出，早產兒健康狀況較不穩定，早產兒在2歲前應每月回診監測生長狀況，若能將RSV單株抗體的按月接種時程，結合早產兒每月的固定回診追蹤，可以提升醫療效能並且降低家長負擔。

現在健保給付RSV單株抗體的對象有三種，包別為早產兒出生時妊娠週數未滿33周、早產兒出生時妊娠周數不到35周（含）且合併有慢性肺疾病、一歲以下患有先天性心臟病童。 台灣新生兒科醫學會攜手早產兒基金會呼籲政府跟進日韓，放寬預防RSV的單株抗體健保給付至33至35周早產兒，全面提升RSV防疫覆蓋率。

RSV 健保 新生兒 早產

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