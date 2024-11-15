客發中心與台史博簽MOU 強化客家歷史文化角色

客委會客家文化發展中心與國立台灣歷史博物館今天簽署合作備忘錄，將就文化文物及學術等方面交流，明年將以生命禮俗及乙未戰爭議題深度合作，強化台灣歷史中客家文化角色。

合作備忘錄今天在六堆客家文化園區舉行，由國立台灣歷史博物館長張隆志、客發中心主任何金樑互相簽署，將就客家文化文物及學術研究等方面交流合作。

張隆志接受媒體聯訪表示，希望藉著合作協議簽訂，未來在各個面向能夠有更實質、深入、長期、持續合作。明年預計以生命禮俗及乙未戰役等議題與客發中心進行深度合作，期透過合作交流強化公共資源共享與互惠外，亦能強化台灣歷史中客家歷史文化的角色。

何金樑則指出，藉由合作備忘錄與台史博建立長期合作夥伴關係，於辦理各種客家議題教育推廣活動及展示時，讓參訪民眾認識客家之外，也有更多台灣歷史視角的詮釋。

何金樑說，客發中心把握著各種機會，與各個博物館合作，同時也跟在地各社團緊密連結，期望將來與台史博的合作能引入更多支持的力量，以客家族群議題作為基底，將客家族群博物館的研究、典藏、展示、教育推廣等面向朝多元發展，更加發揮。