快訊

傳將出席薄瓜瓜在台婚宴 馬英九辦公室回應了

12強賽／再贏1場就晉級？網曝中華隊「完美劇本」：要幫日本加油

客發中心與台史博簽MOU 強化客家歷史文化角色

中央社／ 屏東縣15日電

客委會客家文化發展中心與國立台灣歷史博物館今天簽署合作備忘錄，將就文化文物及學術等方面交流，明年將以生命禮俗及乙未戰爭議題深度合作，強化台灣歷史中客家文化角色。

合作備忘錄今天在六堆客家文化園區舉行，由國立台灣歷史博物館長張隆志、客發中心主任何金樑互相簽署，將就客家文化文物及學術研究等方面交流合作。

張隆志接受媒體聯訪表示，希望藉著合作協議簽訂，未來在各個面向能夠有更實質、深入、長期、持續合作。明年預計以生命禮俗及乙未戰役等議題與客發中心進行深度合作，期透過合作交流強化公共資源共享與互惠外，亦能強化台灣歷史中客家歷史文化的角色。

何金樑則指出，藉由合作備忘錄與台史博建立長期合作夥伴關係，於辦理各種客家議題教育推廣活動及展示時，讓參訪民眾認識客家之外，也有更多台灣歷史視角的詮釋。

何金樑說，客發中心把握著各種機會，與各個博物館合作，同時也跟在地各社團緊密連結，期望將來與台史博的合作能引入更多支持的力量，以客家族群議題作為基底，將客家族群博物館的研究、典藏、展示、教育推廣等面向朝多元發展，更加發揮。

博物館 客家文化 文物

延伸閱讀

高雄客家月 餐宴搭配系列活動推廣客庄特色文化

竹縣義民高中與日締結姐妹校 客家擂茶促交流

2024台南客家藝術節 豆子劇團「搗蛋王子」演出於善化登場

颱風康芮逼近 高市客家集團婚禮延至12/7舉行

相關新聞

婦幼診所醫糾延燒 「波波牙醫」吵什麼？6大QA一次看

有婦幼診所醫師過去手術致患者死亡，讓波波醫師議題延燒；本土小牙醫聯盟近期質疑衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」將為波波牙醫大...

看上波波醫商機 知情人士曝有仲介提供「保證班」

日前一位波蘭醫學院畢業的婦產科醫師執行子宮鏡時造成病人死亡，引發部分人士對波波醫師反彈，衛福部長邱泰源今天宣布暫緩遭質疑...

新生兒醫學會籲33至35周早產兒 RSV單株抗體納健保給付

台灣每年約有千名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒（RSV）住院，RSV是造成嬰幼兒肺炎跟支氣管主因，特別是對早產兒威脅大。台灣...

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

2024世界棒球12強賽從11月9日至11月24日登場，B組預賽將在台北大巨蛋和天母棒球場進行，不過中華隊部分則都在台北大巨蛋舉行。一名網友日前進場後意外得知現場多做1步驟還能扣掉20元捷運補助，讓她直呼真的是小確幸，也提到注意事項及規則，引起熱議。

影／桃園機場與熊本機場締結姊妹機場 提升台日友誼

台灣桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場今天共同宣布締結為友好姊妹機場，為促進雙方友誼，交流營運想法及員工互訪，由桃園國際...

天空一片灰茫茫…環境部估明午後風速增強 空氣品質可望改善

中度颱風天兔將襲台，受颱風外圍環流影響，今天台灣西半部空品亮橘燈，天空一片灰茫茫。環境部指出，明天中午前西半部地區水平及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。