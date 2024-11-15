天空一片灰茫茫…環境部估明午後風速增強 空氣品質可望改善

中度颱風天兔將襲台，受颱風外圍環流影響，今天台灣西半部空品亮橘燈，天空一片灰茫茫。環境部指出，明天中午前西半部地區水平及垂直擴散條件仍不佳，空氣品質仍多為橘色提醒等級，預計明天午後西半部地區風速增強，空氣品質可望逐漸改善。

環境部指出，環境風場偏東風，中央氣象署並發布西半部地區及馬祖有局部霧或低雲影響能見度低，西半部風速弱，加上混合層高度偏低約300至400公尺，造成水平及垂直擴散條件差，PM2.5小時濃度約在40到80微克/立方公尺，最高小時濃度為鳳山站13時80微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間達紅色警示等級。

根據氣象署最新資訊，環境部說，受天兔颱風影響，明天環境風場將逐漸轉為東北風，中午前西半部地區水平及垂直擴散條件仍差，預測PM2.5小時濃度約30至50微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，午後風速增強，空氣品質將逐漸改善。

環境部表示，已與地方環保局提前於昨天啟動應變措施，並協調經濟部、台電（協和、麥寮、臺中、興達）截至目前已降載14873萬度，地方環保局已要求400多家工廠減排、營建工程配合防制120處、執行汽機車攔查2萬餘台、通知大型餐飲業100家配合防制及道路洗掃1000公里以上，持續強化應變作為。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，提醒民眾適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。