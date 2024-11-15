快訊

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

天兔颱風最新風雨預測出爐 明2地達停班停課標準

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿 國安局回應了

喝酒無法助眠、單有意志力難戒酒 酒防中心盼打破迷思

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖左至右為台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱、莊太太、莊先生，以及職棒球星周思齊。圖／衛福部提供
圖左至右為台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱、莊太太、莊先生，以及職棒球星周思齊。圖／衛福部提供

全台首家戒酒暨酒癮防治中心成立一周年，至今已經服務近千名個案。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，根據數據，分析來諮詢轉介醫療的民眾中，四成有酒駕紀錄、三成有暴力傷人，問題性飲酒的公共危險實在不小。

前往酒防中心諮詢的個案或家屬累積近千名，截至9月轉介近200名個案告醫療系統就醫。方俊凱說，近千名個案中分析，戒酒者本人來諮詢占3，親屬來求助約一半，1成是透過專業人員接洽。另外，轉介醫療服務中分析，有酒駕紀錄者43%、暴力傷人30%。

不只有二手菸，也有「二手酒害」。國衛院副院長陳為堅指出，每100個年輕成人中就有4人曾受過飲酒者帶來的二手酒害，會降低生活品質；酒害來源以家庭成員、陌生人及朋友為主。依照年齡區分，18至24歲中有六成二手酒害的來源為父母，25至29歲中有三分之一來源為陌生人。

參與戒酒計畫的莊先生，即在太太鼓勵下前往酒防中心求助。莊太太因為先生一次酒駕才驚覺酒癮有多嚴重，先生一開始因為缺乏病識感，抗拒去酒防中心求助，中間開始漸漸配合，一度出現手發抖等症狀，過程其實相當困難，但已經完全戒酒。今年40多歲的莊先生分享，飲酒已經長達10多年，後來驚覺酒駕可能摧毀家庭，深感嚴重性，因此努力戒酒。

職棒球星周思齊也出席呼籲民眾．掌握「識酒」、「防酒」、「戒酒」防禦酒精成癮三要。他分享自己身邊其實很常遇到酒癮案例，棒球賽結束很長都已經10、11點多，要在短時間內放鬆、回去休息其實很困難，因為身體都還很亢奮，很多學長會依靠酒精或是藥物助眠，導致酒精成癮。

方俊凱呼籲民眾掃除「飲酒可以助眠、長期大量飲酒才會上癮、戒酒可以只靠意志力」等迷思。戒酒單靠意志力其實很難，喝酒的慾望是由神經反應控制，目前有相關藥物可以針對神經調整、協助戒酒。

酒防中心提供民眾實體諮詢櫃台、免付費諮詢專線（0800-255959），並透過多元服務管道，由專業人員以一對一的諮詢、篩檢、衛教及轉介服務，促進社區中酒癮者及其家屬及早自我察覺，及時接受治療，減少酒精對於健康的傷害。

衛福部也推動戒酒深耕計畫，補助醫療機構建立跨網絡轉介管道早期發現早期轉介、推動戒酒醫療與社會復健協助等，協助酒癮個案回歸社會。過去計畫成果也顯示，個案接受治療後，有近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衛福部 酒精 酒駕

延伸閱讀

寶林茶室案邦克列酸奪6命 嚴重個案「巧合共通點」曝

左流右新！雙北11捷運站可打公費流感、新冠疫苗

影／桃園男酒駕撞警察肇逃 被逮瞎扯不小心、逃跑是在找車位

男歌手酒駕肇逃讓人頂罪被判2年半 公司負責人掩蓋罪行也被起訴

相關新聞

天空一片灰茫茫…環境部估明午後風速增強 空氣品質可望改善

中度颱風天兔將襲台，受颱風外圍環流影響，今天台灣西半部空品亮橘燈，天空一片灰茫茫。環境部指出，明天中午前西半部地區水平及...

國中女罹罕病靠助行器、學業中斷 母泣訴：打完疫苗人生毀

基隆李姓婦人的國中生女兒，去年打國光疫苗後出現頭暈、肢體無力，後來得靠助行器，學業也中斷，被診斷得了10萬之一發生機率的...

新生兒醫學會籲33至35周早產兒 RSV單株抗體納健保給付

台灣每年約有千名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒（RSV）住院，RSV是造成嬰幼兒肺炎跟支氣管主因，特別是對早產兒威脅大。台灣...

坐捷運看12強賽必看！大巨蛋「體重計」藏交通補助 2步驟20元輕鬆入袋

2024世界棒球12強賽從11月9日至11月24日登場，B組預賽將在台北大巨蛋和天母棒球場進行，不過中華隊部分則都在台北大巨蛋舉行。一名網友日前進場後意外得知現場多做1步驟還能扣掉20元捷運補助，讓她直呼真的是小確幸，也提到注意事項及規則，引起熱議。

影／桃園機場與熊本機場締結姊妹機場 提升台日友誼

台灣桃園國際機場與日本阿蘇熊本國際機場今天共同宣布締結為友好姊妹機場，為促進雙方友誼，交流營運想法及員工互訪，由桃園國際...

川普揚言退出巴黎協定 李長庚：他若二度退出不意外

新當選美國總統的川普頻揚言提高化石燃料使用、取消補貼電動車方案、退出巴黎氣候協定，赴亞塞拜然參加COP29的國泰金控總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。