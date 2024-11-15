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一起玩出刺激人生下半場　「Super Orange 超橘派對」知識、購物、音樂一次滿足！

聯合新聞網／ 台北訊
全台第一個三代同嗨的「Super Orange 超橘派對」將於11月16日、17日在台北兒童新樂園登場，邀請孩、青、銀三代同行，大家一起動起來！圖／聯合線上
全台第一個三代同嗨的「Super Orange 超橘派對」將於11月16日、17日在台北兒童新樂園登場，邀請孩、青、銀三代同行，大家一起動起來！圖／聯合線上

由聯合線上主辦，全台第一個三代同嗨的「Super Orange 超橘派對」即將於11月16日、17日在台北兒童新樂園登場啦！

今年活動主打「Super Orange Show 超橘秀」、「音圓．超橘卡拉OK大賽」、「超橘市集」三大活動，邀請45歲以上的熟齡朋友們帶頭，孩、青、銀三代同行，大家一起動起來！

凡入園民眾皆可免費領取集章DM，完成指定任務，就有機會把「FUJI按摩椅」、「台北士林萬麗酒店雙人住宿券」、「伊萊克斯除濕機」、「THERMOS膳魔師鍋具」等大獎抱回家，每日限量500份抽獎好禮，送完為止！

更特別的是，活動還為45歲以上的闖關民眾準備了額外抽獎機會，希望讓參加超橘派對的朋友們都能玩得盡興、收穫滿滿！

因天候不穩，六日可能有零星陣雨，當天也請大家攜帶雨具、注意安全，不管天公作美與否，我們都會在現場等你！超橘派對將如期舉行，一起來創造屬於你的美好回憶吧！

聽歌、學投資、養生一把抓 超橘秀讓你重溫經典、為生活充電

在「Super Orange Show 超橘秀」裡，既想懷念往日美好時光，也想充實最新生活知識的你，絕對能在這裡享受到一場視聽覺的精彩饗宴！

你可以沉浸在金曲歌手秀蘭瑪雅與美聲歌后周蕙的歌聲中，大飽耳福的同時，也喚起過往的珍貴回憶；同時，你也可以從社區大學的吉他搖滾和武當拳表演裡，發現意想不到的活力與才藝，顛覆你對熟齡族群的印象。

此外，超橘秀還能讓你斬獲寶貴的生活與理財撇步。存股達人華倫老師將現場分享實用的股票小技巧，幫助你一步步邁向財富自由；而無毒生活教母譚敦慈則會傳授健康生活的小知識，讓你不只能吃得更健康，更可以活得輕鬆自在無負擔！

「Super Orange Show 超橘秀」內容多元，音樂表演及包含豐富知識的演講，讓大家不僅能大飽耳福，更能為大腦充電。圖／聯合線上
「Super Orange Show 超橘秀」內容多元，音樂表演及包含豐富知識的演講，讓大家不僅能大飽耳福，更能為大腦充電。圖／聯合線上

同好齊聚一展歌喉 音圓．超橘卡拉OK大賽，誰能成為下一位歌王、歌后？

參加由udn聯合線上《橘世代》和音圓電腦伴唱機共同舉辦的超橘卡拉OK大賽，你不只能收穫舞台上的榮耀，還有令人驚喜的豐厚獎金等著你！

這場為45歲以上熟齡族群量身打造的歌唱盛典，不論你是擁有多年的歌唱經驗，或是單純的音樂愛好者，都可以一同角逐最後的歌王、歌后榮耀，優勝者更可抱回高達10萬元的冠軍獎金。

參加音圓．超橘卡拉OK大賽，除了競爭、切磋歌唱技巧，更重要的是可以獲得一個挑戰自我、結交音樂同好的美好機會。快來展現你的歌唱才華吧！讓我們一起在音樂中找回熱情，創造一段專屬於你的璀璨舞台回憶！

「音圓．超橘卡拉OK大賽」提供絕佳舞台，讓各路歌唱好手能在頂尖音樂人評審團面前一展歌喉，爭奪冠軍榮耀！圖／聯合線上
「音圓．超橘卡拉OK大賽」提供絕佳舞台，讓各路歌唱好手能在頂尖音樂人評審團面前一展歌喉，爭奪冠軍榮耀！圖／聯合線上

健康、飲食、金融齊聚一堂 一起從超橘市集開始打造健康生活圈

喜愛購物的朋友們照過來！在「超橘市集」裡，你可以徜徉在各大品牌攜手打造的健康樂活圈，從生活健康、飲食照顧到居住安全，你能想到的生活大小主題皆應有盡有！

我們也能在市集中遇見各地的社區大學及食農夥伴，久如社區農情良食手作坊、北投雲集食農教育勞動合作社等單位帶來的精選農產、手作商品、二手小物和藝術展覽，將讓你不僅能享受購物樂趣，更能學會如何將健康及再利用的精神融入消費，輕鬆實現永續生活。

在「超橘派對」裡，不僅能玩、能聽、能血拼，更能認識新朋友。從運動到音樂、從手作到藝術，覺得生活無聊，想拓展交友圈？一起前進兒童新樂園吧！讓我們一起結交同好、共同歡笑，在人生下半場作一個最酷的大人！

【Super Orange超橘派對 活動資訊】

日期：11月16日（星期六）至11月17日（星期日）

時間：上午10點～下午5點

地點：臺北市兒童新樂園（台北市士林區承德路五段55號）

活動網站：https://bit.ly/4hiNWWm

【主辦單位】聯合報系、聯合線上、橘世代

【協辦單位】陽光社會福利基金會、sunvis

【主要贊助】音圓電腦伴唱機

【策略夥伴】統一超商

【活動響應】蝦皮購物、H2U永悅健康、明治明倍適、Protison補體素、中興保全科技、新光銀行、臺銀人壽、滋立燕窩、第一名店、FUJI按摩椅、宏碁健康、巴部農天然鹼性礦泉水、台北士林萬麗酒店、Ta-Da 泰達椅、可樂果、卡迪娜、COZZI和逸飯店台北民生館、COZZI和逸飯店台北忠孝館、COZZI和逸飯店桃園館、COZZI和逸飯店台南西門館、伊萊克斯、留酥、宏碁集團海柏特、naturgy 我的黃金：比例、THERMOS 膳魔師、黑松C&C

【共好夥伴】社團法人社區大學全國促進會、臺北市銀髮服務新創活力中心、臺北市萬華社區大學、基隆社區大學銀髮藝術樂活社、臺北市中正社區大學、臺北市北投社區大學、新北市新莊社區大學、新北市新中和社區大學、順興社區發展協會、久如社區農情良食手作坊、肌齊力運動、北投雲集食農教育勞動合作社（北投故事屋）、北投雲集食農教育勞動合作社（普羅旺斯烘焙坊）、北投雲集食農教育勞動合作社（大梯田農場）、忠順社區發展協會

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