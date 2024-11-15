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盧秀燕批中火讓空汙雪上加霜 彭啓明：好的城市治理也能減量

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明今下午出席「COP29 提升氣候行動的決心系列論壇」開幕活動。記者葉冠妤/攝影
環境部長彭啓明今下午出席「COP29 提升氣候行動的決心系列論壇」開幕活動。記者葉冠妤/攝影

受到颱風及其外圍環流影響，汙染物易累積，台灣西半部今一片霧濛濛。台中市盧秀燕再為中火二期爭議向中央喊話，盼分散能源，不要給台中市「雪上加霜」。環境部長彭啓明強調「中火只占（空汙）一部分」，建議台中市府像其他縣市一樣多重管道進行減量，有更好的城市治理，減量還是可以做。

彭啓明下午出席「COP29 提升氣候行動的決心系列論壇」開幕活動。面對盧秀燕今天再為中火爭議發聲，彭啓明回應，空汙源包括點、線、面，中火只是一個點源，還有汽機車、營造工地等其他空汙來源，中火只占一部分，因此還有很多環境治理可以做。

他建議盧秀燕市長應該其他縣市一樣，積極、多方面、多重管道減量，過去已經很多空氣品質探討、學者專家研究指出，造成空汙的不是只有中火，還有很大一部分是交通、城市治理空品所致，且中火過去八年的排放量已經降6、7成，未來還會再降更多，「有更好的城市治理，空汙減量還是可以做的。」

此外，對於今天空品狀況糟，彭啓明重申這只是短期現象，預估今天稍晚下點雨、雲越來越多後就能改善。他說，從昨天傍晚開始就有點空氣汙染，最主要是天兔颱風從南邊接近台灣，這樣路徑的颱風都組成台灣西半部大氣穩定，導致空氣就排不出去，汙染物就會累積，今天西半部三分之二都達到敏感族群不健康等級。

但他強調，這屬於短期現象，預估當颱風越來越接近，今天晚上可能下點雨、雲越來越多，等再晚一點就有機會改善。環境部除跟各縣市環保局保持密切聯繫，明年也會推動AQI預測，讓空氣品質監測更精準，並隨機發布提醒警報。

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