中美洲友邦咖啡展飄香 搶攻台灣頂級市場

2024台灣國際咖啡展今天登場，中美洲經貿辦事處與友邦瓜地馬拉、貝里斯駐台大使館推出「中美洲館」，推廣中美洲友邦的精品咖啡。外交部常務次長陳立國表示，盼咖啡展讓台灣與友邦的經貿連結更加深化。

2024台灣國際咖啡展、台灣國際茶業博覽會、台北國際酒展、台灣國際食品暨設備展今天起至18日在台北南港展覽館1、2館舉行，上午舉行開幕典禮；陳立國、貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）、瓜地馬拉代辦歐蒂絲（Daniela Ortiz Figueroa）等人出席開幕典禮。

陳立國致詞表示，2024台灣國際咖啡展的「中美洲館」邀請多位世界級咖啡冠軍，將在現場以瓜地馬拉咖啡豆及貝里斯蘭姆酒為基底，展示義式咖啡、手沖、拉花及咖啡調酒等精湛技藝，讓民眾品嘗到友邦的咖啡與調酒，並且深化台灣與友邦的經貿連結。

陳立國之後偕碧坎蒂、歐蒂絲前往中美洲館開幕典禮，拉花冠軍謝溢宸為碧坎蒂以精湛技術拉出象徵瓜地馬拉和貝里斯國鳥圖案的咖啡，陳立國等人隨後品嘗業者所沖煮的咖啡，並祝福在展期內業績長紅。

瓜地馬拉咖啡協會理事長龔薩雷斯（José TulioGonzález）告訴中央社記者，此次率領來自瓜地馬拉5家咖啡業者來台展出，讓台灣民眾更加認識瓜地馬拉的咖啡，並且讓台灣民眾未來到咖啡店消費時，都會指名要使用瓜地馬拉咖啡豆，「因為它是世界上最好的」，而此次來台展出的5家咖啡業者來自瓜地馬拉的不同地區，生產不同風味的咖啡豆，盼能在台灣市場銷售。

中美洲經貿辦事處主任徐韶慧指出，瓜地馬拉擁有豐富多樣的地形與氣候，特別是火山高地，造就了世界一流的阿拉比卡咖啡豆產區，知名的安提瓜、阿卡特南果火山和阿蒂特蘭湖區等產地，出產的咖啡以其濃郁香氣、明亮酸度和細膩口感，備受全球咖啡愛好者的推崇。

中美洲經貿辦事處說明，2024台灣國際咖啡展「中美洲館」邀請多位世界級咖啡冠軍，包括咖啡大師吳則霖、沖煮冠軍王策和拉花冠軍謝溢宸等人，展示義式咖啡、拉花與咖啡調酒，民眾除可參加豐富的講座和贈獎活動，還能品嚐限量推出的中美洲經貿辦事處吉祥物「咖豆貓」車輪餅。