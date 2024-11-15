彭啓明：碳定價將成為台灣綠色成長新動能

環境部長彭啓明今天表示，碳定價將成台灣綠色成長新動能，未來預計成立綠色成長基金，加速台灣淨零與環境永續，推動綠領人才就業，以滿足未來淨零排放相關人力需求。

第36屆中華民國環境工程學會暨各專門學術研討會，今天在中興大學舉辦，彭啓明、中興大學副校長蔡清標、台中市環保局長陳宏益、環境工程學會理事長林財富等人皆出席。

彭啓明以「綠領人才的發展」為題專題演講，他表示，環境部工作非常複雜，過去環保署是監管者的角色，現在要肩負整合與推動者的工作，近半年環境部推動因應氣候變遷的碳費、加強汙染管制、公私合作、加強資訊交流與強化組織等工作。

提到氣候變遷政策，彭啓明說，總統賴清德上任後成立「國家氣候變遷對策委員會」，有7個分組在執行，下個月要擬定新的淨零方向政策。此外，行政院也要求每個部會副首長擔任各部會的永續長，與民間企業對接，與世界腳步連在一起。

彭啓明指出，碳定價將成為台灣綠色成長新動能，環境部爭取國發會國發基金，預計以新台幣100億元成立綠色成長基金，依據減碳量決定投資對象，以帶動國內淨零相關新興產業，加上與金管會合作綠色金融創新，將保險業的資金帶入進來，加速台灣淨零與環境永續，透過台灣的「淨零基金」，不是只有政府的事，讓民間資金加入帶動。

他提到，過去綠領人才很模糊，但在疫情趨緩後，企業綠領人才需求大幅成長，依據人力銀行資料，今年平均每月釋出的職缺約1萬筆、工作機會約2.2萬筆，綠領人才需求類型以環境安全衛生類人員為主，近8年月均需求皆在千人以上。

彭啓明說，環境部未來會定期發布綠領人才就業趨勢報告，及成立淨零人才資訊平台，讓公私協力成立綠領培育大聯盟，開設淨零排放增能課程，以滿足未來相關人力需求。