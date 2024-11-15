媽祖信仰展現文化生命力「北港進香」授證為重要民俗

文化部今年5月公告登錄「北港進香」為重要民俗，並認定「財團法人北港朝天宮」為保存者。今適逢北港進香國際學術研討會暨北港進香博覽會舉辦，文化部長李遠親臨頒授重要民俗認定證書，由朝天宮董事長蔡咏鍀代表接受證書，雲林縣長張麗善到場見證。

文化部長李遠表示，「北港進香」是國家第23項，也是雲林縣第5個國家級「重要民俗」，除6都外，雲林縣是「重要民俗」數量佔比最高的縣市政府。北港朝天宮除具有國定古蹟身分，更是國內第一個獲得2項重要民俗（「北港進香」、「朝天宮迎媽祖」）的保存者，其結合全台宮廟、進香團及信徒香客，共同傳承「北港進香」期間各項文化傳統，值得肯定和嘉許。

李遠說，「越在地，越國際」，民俗文化就是我們最能夠讓世界看見台灣是什麼、台灣的文化內涵是什麼的元素。作為文化部長，除了會持續與雲林縣及北港朝天宮合作，維護這得來不易的傳統宗教文化；對於布袋戲等傳統文化，文化部也會推動系統性地保存、教學、傳承計畫，並且帶向世界舞台。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是宗教大縣，透過廟宇文化，保存、傳承、延續雲林豐厚的文化底蘊，北港朝天宮近年也持續透過接待來自國際的友人，以及走向國際進行宗教交流，宣揚北港朝天宮及雲林的文化資產。除了宗教本身以外，張麗善也期盼能與中央共同合作，妥善保存、傳承布袋戲等「廟埕文化」。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀提到，「北港朝天宮是屬於所有宮廟、信眾的」，北港朝天宮近5年迎來14000多間宮廟，他也親自到美國、日本、韓國、梵蒂岡等地交流，期盼讓世界看到台灣的宗教文化、看見台灣，也藉由世界宗教共通的價值「融合、和平」，以宗教展現愛的力量、善的力量，為世界和平而努力。

文化部指出，「北港進香」的歷史，依目前記載最早的文獻可追溯至西元1814年〈嘉慶19年彰化南瑤宮老大媽會合約〉，再根據道光年間一般古物「北港朝天宮進香旗（道光貳拾陸年款）」的物證，可推測其長達2百多年的歷史脈絡，反映先民百年來透過進香展開的宗教實踐、並持續發展，深具文化生命力。

文化部提到，北港朝天宮主祀媽祖，「北港進香」泛指全台各地宮廟、信眾前往北港朝天宮刈火、會香或參拜等宗教民俗活動，是台灣媽祖信仰中具代表性，且進香團數量最多的活動，每年進香團約有3000團以上。來自各地的進香團隨同宮廟陣頭前往北港進香，保存各地陣頭組織和各宮廟的傳統科儀，北港朝天宮尊重進香的傳統禮儀，維護各地進香的民俗特色，從清代發展至今，雖隨著時代演變，其祭典儀式、香境香路及各進香宮廟藝閣、陣頭迄今仍維持一定的傳統性，並富含在地文化特色。