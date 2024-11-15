寶林茶室案邦克列酸奪6命 嚴重個案「巧合共通點」曝

寶林茶室食物中毒案震驚社會，共造成6人死亡、多人住院，「罪魁禍首」邦克列酸是一種小分子脂肪酸，只需1至1.5毫克就可能致命，是否BMI較高的人容易累積較多？毒物科醫師指出，這可能只是純粹的巧合，目前無法確定，「希望不要再碰到」，畢竟這個毒素目前尚無解毒劑。

台北榮總毒藥物防治諮詢中心，今起舉行為期2天的「國際中毒防治與研究發展研討會」，登場的第一個講題是「食物中毒」，主要討論今年3月的寶林茶室食物中毒事件。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，邦克列酸是一種小分子脂肪酸，以目前已發表的研究結果，已知的作用機轉為抑制粒線體上的轉位酶（ATP），使提供粒線體能量的三磷酸腺苷（ATP）生成減少或消失，細胞無法進行呼吸或能量交換，導致死亡。

現場提問，BMI過高是否為危險因子，導致體重較重者體內累積得多？楊振昌表示，目前無法確定，但這樣的說法有被提出討論。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師何揚表示，邦克列酸是一種很強的粒線體毒素，目前尚無解毒劑，中毒可造成快速惡化的肝腎衰竭，治療多以支持性療法為主，在合併肝腎功能衰竭的個案，多種體外移除療法皆有被使用， 包括血漿置換、分子吸附再循環系統 、配對血漿濾過吸附術、血液透析和連續性靜脈靜脈血液透析過濾術等。

有沒有方法可以加速移除體內毒素？何揚說，很多人接受洗腎和洗肝治療，透過有限樣本，分析能否有效率的把毒素移除，「目前我們得到的證據，是覺得沒有很有效，但也沒有很明確」。

何揚表示，所有方法中，大概只有使用血漿置換術之後，發現毒素短暫下降，移除的血漿中確實驗到邦克列酸存在，證實可以被移除，但短暫降低血中濃度後，病人還是沒有改善，有些過世患者體內還是有高濃度毒素，顯示毒素已進入五臟六腑，假設未來再遇到這樣的病人，或許可以考慮及早密集地進行血漿置換術。

三軍總醫院急診醫學部住院醫師熊興邦說，當時曾收治一名53歲女性，有B型肝炎病史且無定期追蹤，因食用炒粿條，出現噴射性咖啡色嘔吐及腹部脹滿感至急診，就醫時血壓86／46毫米汞柱，心跳每分鐘157次，無發燒且意識清醒，檢查發現鞏膜泛黃且黃疸，急診室血液檢驗顯示肝功能異常、凝血功能障礙等。

這名患者轉入加護病房，仍有間歇性咖啡色狀嘔吐，並很快出現腎功能惡化伴隨少尿和多重器官衰竭，以及激躁和譫妄現象，懷疑與高血氨引起肝性腦病變；為保護氣道進行氣管內插管；腦部電腦斷層檢查顯示，除老年性腦萎縮外未發現水腫現象；胃鏡顯示食管慢性潰瘍性炎症和出血性胃炎。

熊興邦說，團隊因懷疑為邦克列酸中毒，院方開始評估肝移植的可行性，同時給予積極的支持性治療，其中包括血液透析、血漿置換、分子吸附再循環系統和高壓氧治療，雖接受幾個月積極治療，患者最終因多器官功能衰竭而死亡。