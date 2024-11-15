反對憲法訴訟法修法遊行16日登場 北市警規劃交管

台北市警方表示，凱達格蘭大道、濟南路等路段16日上午將有2場集會，其中「反對憲法訴訟法修法」遊行，將在濟南路1段（中山南路至鎮江街）舉辦，隊伍下午2時30分出發。

國民黨立委翁曉玲等提案修正憲法訴訟法，153名律師認為修法後適用結果有實質癱瘓憲法法庭危險，發起11月16日律師守護憲法遊行活動。

台北市警察局中正一分局今天透過新聞資料指出，申准在凱達格蘭大道、濟南路等路段從16日上午8時至晚上6時舉辦2場活動，分別為「植物性飲食議題」及「反對憲法訴訟法修法」集會遊行。

針對「反對憲法訴訟法修法」集會遊行，警方表示，從11月16日上午9時起管制濟南路1段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，車輛禁止通行，並視交通狀況提早或延後管制。

此外，16日下午1時30分起，襄陽路（館前路至公園路）西往東全線車道，管制車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制。

警方指出，遊行隊伍自下午2時30分在襄陽路集合後出發，（左轉）公園路、（右轉）青島西路、（直行）青島東路、（右轉）林森南路、（右轉）濟南路1段，最後直行至立法院群賢樓前集會。

至於「植物性飲食議題」集會遊行，警方表示，從11月16日凌晨0時起管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路）南側往東全線車道，車輛禁止通行，並彈性調撥往西車道供東向車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

警方指出，遊行隊伍在16日上午10時30分從凱達格蘭大道集合後出發，（右轉）中山南路西側慢車道、（直行）羅斯福路1段至3段、（右轉）辛亥路1段、（右轉）汀州路3段、（左轉）客家文化主題公園集會。

警方表示，2場集會遊行管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。將視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，駕駛人經管制區時，務必提高警覺，遵守員警及義交指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。